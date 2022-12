Liga Nacional confirma calendario del Torneo Clausura 2023

Olimpia tiene registrado el de Comayagua, San Pedro Sula y Danlí. Cada equipo puede escoger de tres a cuatro canchas alternas.

CALENDARIO DEL TORNEO CLAUSURA 2023:

PRIMERA JORNADA

Sábado, 21 de enero

Olancho FC - Marathón,

Domingo, 22 de enero

UPN - Motagua

Real España - Victoria

Olimpia - Real Sociedad

Vida - Honduras Progreso

*Hora y estadio por confirmar.

- SEGUNDA JORNADA (Miércoles 25 de enero)

Motagua - Real España

Marathón - Vida

Honduras Progreso - Olimpia

Victoria - Olancho FC

Real Sociedad - UPN

- TERCERA JORNADA - (28 y 29 de enero)

Olimpia - Marathón

Real España - Real Sociedad

Victoria - Motagua

Olancho FC - Vida

Honduras Progreso - UPN

- CUARTA JORNADA - (1 y 2 de febrero)

Marathón - Real España

Motagua - Olancho FC

Vida - Olimpia

UPN - Victoria

Real Sociedad - Honduras Progreso

- QUINTA JORNADA - (4 y 5 de febrero)

Olimpia - Motagua

Marathón - Victoria

Honduras Progreso - Real España

Vida - Real Sociedad

Olancho FC - UPN

- SEXTA JORNADA - (11 y 12 de febrero)

Real España - Olimpia

Motagua - Vida

UPN - Marathón

Victoria - Real Sociedad

Olancho FC - Honduras Progreso

- SÉPTIMA JORNADA - (15 y 16 de febrero)

Victoria - Vida

Olimpia - Olancho

UPN - Real España

Marathón - Honduras Progreso

Real Sociedad - Motagua

- OCTAVA JORNADA - (18 y 19 de febrero)

Marathón - Motagua

Olimpia - UPN

Vida - Real España

Honduras Progreso - Victoria

Olancho FC - Real Sociedad

- NOVENA JORNADA - (25 y 26 de febrero)

Real Sociedad vs Marathón

Real España vs Olancho FC

Victoria vs Olimpia

Motagua vs Honduras Progreso

UPN vs Vida

*Los juegos de segunda vuelta, así como los horarios, se confirmarán cuando se acerquen los eventos.