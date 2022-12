Emilio Izaguirre confirma cuatro fichajes y futuro de dos extranjeros

"Hay muchas especulaciones en Motagua con las salidas y entradas y ya días venimos trabajando con la junta directiva. Hay varias salidas y van haber nuevos jugadores en el equipo y esa es la idea que primero salga de nosotros, no de medios, y por eso es la conferencia", confirmó.

No dio nombres de eventuales fichajes a pesar que suenan en órbita Yeison Mejía, Kevin Álvarez, Edwin Maldonado y Lucas Campana, que serían los cuatro jugadores que ya tendrían amarrados para la próxima temporada.

"Él desea estar con Motagua, entrenó con nosotros, ayer hablé con él, solo estamos hablando con el equipo chino y queremos incorporarlo, esa es la idea y de ahí iremos incorporando jugadores", puntualizó sobre el tema.

Tras eso habló con tenacidad sobre el tema del fichaje fallido de Kevin López. "Lo de Kevin tiene nombre y apellido, se llama Leo Cristófano, es el agente y es amigo del profe Pedro Troglio y ellos tenían todo adelantado, nunca escucharon una oferta de nosotros, así es el fútbol y la vida, les deseamos lo mejor pero el que venga a Motagua y el que quiera estar aquí tiene que venir a sudar la camiseta".

'Milo' también declaró que hablará con el Celtic de Escocia para tratar de crear una alianza estratégica con el club. "Esa es la idea, creo que ya lo estamos hablando con el presidente de Motagua porque ellos viajan mucho a Reino Unido. Quiero visitar a los técnicos, el complejo y hacerle una propuesta de convenio que es para mejorar la institución que es lo que queremos".

Para los equipos en este mercado de invierno es más complicado por el poco tiempo que hay. "Estamos buscando contratar ocho jugadores más pero se nos complica por el tiempo, en junio habrá más tiempo y habrá otros sin contrato. Eso es lo difícil de este periodo porque todos tienen contrato. La idea es que lo que vengan que se adapten rápido al plantel y buscar ser campeones".

"Lo de la reestructuración se hace en toda empresa cuando no se dan las cosas. Hasta en el fútbol pasa, hay jugadores sin contrato, jugadores que se acomodaron, que no supieron valorar la oportunidad, así pasa, entonces no solo será ahora, sino cada año".

Fue consultado por Juan Vieyra. "Lo de Vieyra ya sabemos que firmó contrato con un equipo, nosotros lo buscamos y él fue franco y honesto que tenía contrato. Lo de Solani no me han dicho nombres los profesores, tenemos algunos con contratos enviados y esperemos que se incorporen. La próxima semana tendríamos cuatro cerrados y la otra otros cuatro".

De los jugadores sin ligamen con la entidad azul, lo dejó todo claro. "El único con el que estamos hablando es con Ángel Tejeda de ahí todos tienen contrato. Juan Delgado, Héctor Castellanos y Diego Rodríguez tienen contrato con nosotros".

Emilio Izaguirre adelantó que la pretemporada del Motagua comienza el 2 de enero para al día siguiente trasladarse a Siguatepeque para estar una semana concentrados y jugar un par de juegos amistosos y llegar a tono al inicio del campeonato.

El exjugador y dos veces mundialista tiene claro que lo que desea fortalecer en el ciclón azul es el fútbol menor. "Lo mío es la reserva y las ligas menores para tener una buena formación. Yo soy un ejemplo de eso, necesitamos sacar jugadores de abajo, que sientan la camiseta del Motagua, que lloren y celebren, la idea es tener ese crecimiento de jugadores importantes como Denil Maldonado que ahora se fue dejándole algo al equipo".

El proyecto de Izaguirre comenzó incorporando al equipo de ligas menores a los técnicos Júnior Izaguirre, Milton ‘Jocón‘ Reyes, entre otros. "Es el proyecto que venía comentando, que tengamos un ADN como lo teníamos antes, no es que seamos diferentes, sino que amemos el equipo y que respetemos y valoremos el escudo del Motagua".

Sobre ‘La Tota‘ Medina, aclaró que "él tiene el respaldo de la presidencia y de los directivos, tiene contrato hasta mayo, vino y fue campeón. Nosotros vimos un partido muy parejo en Concacaf, en la final teníamos chances de gol y no concretamos, eso nos pasó factura en la final y creo que tiene experiencia de lo que es la liga y que este torneo sea de bendición para él y Motagua. Deseamos que nuestra linda afición celebre grandes alegrías".