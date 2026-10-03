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Brasil no tuvo problemas y goleó a India en su último amistoso

La selección brasileña se impuso 4-0 a India, pero no pudo anotar el crack Vinicius JR.

  • Actualizado: 03 de octubre de 2026 a las 10:12 -
  • Agencia EFE
Brasil no tuvo problemas y goleó a India en su último amistoso

El delantero brasileño Vinicus JR jugó 45 minutos en la victoria de Brasil contra India. FOTO EFE.

India.

La selección brasileña, dirigida por Carlo Ancelotti, goleó este sábado con rotundidad por 0-4 a la de la India en el Estadio Salt Lake de Calcuta en el que supuso el primer enfrentamiento en la historia entre las selecciones absolutas de ambos países.

La 'Canarinha', inmersa en un proceso de renovación tras el Mundial de 2026, cerró su gira de amistosos ante un combinado indio que, pese a llegar con el ánimo reforzado tras su reciente empate (1-1) frente a Panamá, no logró contener el vendaval ofensivo visitante.

Ancelotti aprovechó el encuentro para seguir probando piezas. Ante la baja por lesión de Raphinha, el técnico italiano apostó de inicio por Pedro en el frente de ataque junto a Vinícius Júnior y Estêvão. En la zaga, destacó el debut con la absoluta del defensa Arthur Dias.

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La resistencia de los pupilos de Khalid Jamil duró 28 minutos, momento en el que Estêvão perforó la portería defendida por Gurpreet Singh Sandhu para abrir el marcador.

Al filo del descanso, en el minuto 42, Pedro justificó su titularidad anotando el 0-2 que dejaba el duelo prácticamente sentenciado.

Tras el paso por los vestuarios, Ancelotti revolucionó el once e introdujo cinco cambios de golpe y dio entrada a jugadores como Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães y Samuel Lino. Minutos más tarde también ingresaría la joven promesa Endrick, en sustitución de Pedro.

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Fue precisamente Samuel Lino quien capitalizó la segunda mitad. El atacante aprovechó el desgaste local para anotar el tercero en el minuto 58, sin dejar tiempo de reacción del equipo asiático liderado por el australiano nacionalizado Ryan Williams. Ya en el tiempo añadido (m.90+4), Lino firmó su doblete particular y selló el definitivo 0-4.

El encuentro, más allá del resultado, dejó un ambiente festivo en Calcuta, donde la histórica afición india por la selección brasileña pudo disfrutar en directo de los pentacampeones del mundo.

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Agencia EFE
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