Brasil no tuvo problemas y goleó a India en su último amistoso

India.

La selección brasileña, dirigida por Carlo Ancelotti, goleó este sábado con rotundidad por 0-4 a la de la India en el Estadio Salt Lake de Calcuta en el que supuso el primer enfrentamiento en la historia entre las selecciones absolutas de ambos países.

La 'Canarinha', inmersa en un proceso de renovación tras el Mundial de 2026, cerró su gira de amistosos ante un combinado indio que, pese a llegar con el ánimo reforzado tras su reciente empate (1-1) frente a Panamá, no logró contener el vendaval ofensivo visitante.

Ancelotti aprovechó el encuentro para seguir probando piezas. Ante la baja por lesión de Raphinha, el técnico italiano apostó de inicio por Pedro en el frente de ataque junto a Vinícius Júnior y Estêvão. En la zaga, destacó el debut con la absoluta del defensa Arthur Dias.