A finales de noviembre llegan grandes descuentos y sorpresas, así que es el momento perfecto para aprovechar al máximo la oferta especial de 1xBet. La plataforma de apuestas te invita a celebrar el Black Friday con una emocionante promoción. A partir del 24 de noviembre, ¡haz depósitos, abre Cajas de Bonos y consigue increíbles recompensas! No dejes pasar esta oportunidad: la promoción estará disponible durante una semana.



Para participar en la promoción, sigue estos sencillos pasos:​​​​​

● Regístrate o inicia sesión en el sitio web de 1xBet o en su práctica app.

● En la página de la promoción, haz clic en el botón para participar;

● Deposita al menos 269.9 HNL entre el 24 y el 30 de noviembre;

● Abre tus Cajas de Bonos y descubre si contienen algún bono.



Para participar, asegúrate de haber ingresado todos los datos personales en tu cuenta: nombre, número de teléfono, correo electrónico y país de residencia. Además, debes aceptar recibir ofertas de bonos en la configuración de tu perfil.



¿Qué puedes encontrar en una Caja de Bonos?

Al abrir una Caja de Bonos, podrías recibir 10, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2500 o 5000 puntos de bono.



También podrías encontrar un código promocional en el fondo de la caja para obtener una apuesta gratis de 1, 3, 5, 10, 20, 50 o 100 USD.



Si la suerte no está de tu lado, es posible que tu Caja de Bonos esté vacía.



¿Cómo conseguir oportunidades para abrir Cajas de Bonos?

Cada depósito que hagas te da oportunidades de abrir Cajas de Bonos. La cantidad de oportunidades que recibas dependerá del monto depositado:

● De 269.96 HNL a 404.67 HNL: 1 oportunidad;

● De 404.94 HNL a 539.64 HNL: 2 oportunidades;

● De 539.91 HNL a 674.62 HNL: 3 oportunidades;

● De 674.89 HNL a 809.6 HNL: 4 oportunidades;

● 809.87 HNL o más: 5 oportunidades.

Puedes conseguir hasta cinco oportunidades al día. Las oportunidades que no utilices vencerán al finalizar el día, así que abre tus cajas a tiempo para no perderte ninguna recompensa adicional



¡Disfruta lo que queda de noviembre con 1xBet, consigue increíbles bonos y vive toda la emoción de una promoción especial de Black Friday de la mano de tu marca de confianza!