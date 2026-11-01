Boca Juniors gana el superclásico a un River que sufre dos expulsiones

Buenos Aires, Argentina.

Boca Juniors venció este domingo por 1-0 a River Plate en una nueva edición del superclásico del fútbol argentino en ‘La Bombonera' por la penúltima jornada del Torneo Clausura. Con un solitario gol de Lautaro Di Lollo (m.27), el ‘Xeneieze’ festejó ante su público ante un rival que terminó con dos jugadores menos por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta (minuto 9) y Gonzalo Montiel (minuto 79).

Tras este triunfo, Boca recuperó el liderato de la tabla anual con 60 unidades, una más que Rosario Central, que el viernes le ganó por 1-2 a Sarmiento en Junín, y el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena dependerá de lograr un triunfo en la última jornada ante Defensa y Justicia para quedarse con el título. Además, Boca está en la final de la Copa Sudamericana, que definirá el 21 de noviembre ante Atlético Mineiro en Barranquilla, y deberá disputar el 14 de noviembre la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield.