Jerry Bengtson responde a las críticas tras ser bicampeón con el Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.

El delantero catracho habló sobre los momentos difíciles que atravesó durante el torneo, luego de sufrir una lesión en la tráquea que lo mantuvo fuera de las canchas por varios meses.

Jerry Bengtson , uno de los capitanes del conjunto albo, se mostró satisfecho por la obtención del título número 40 en la historia del club en la primera división del fútbol hondureño.

El Club Deportivo Olimpia se coronó campeón del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras tras vencer a Marathón por 3-2 en el marcador global.

Además, expresó su motivación por seguir alcanzando logros en su carrera profesional. Cabe recordar que hace unos meses se convirtió en el máximo goleador histórico de la Liga Nacional.

Por último, no dudó en referirse a las críticas de la afición y aseguró que “desde los 30 años lo quieren retirar”, pero dejó claro que eso no es impedimento y que aún hay Bengtson para rato.

Entrevista con Jerry Bengtson

¿Qué representa tener ya 11 copas en tu carrera?

La verdad que contento, felicitar a Maratón porque vino a hacer un excelente partido, pero nosotros estábamos en casa con nuestra gente y no íbamos a desaprovechar eso, ahora a disfrutar la 40 y después pensar en la que viene.

¿Qué sabor tiene este título tomando en cuenta que estuviste lesionado, cómo lo disfrutas?

Fue un momento difícil, casi dos meses parado sin entrenar, haciendo reposo y la verdad que fue difícil, pero siempre me mantuve fuerte, gracias a Dios pude volver y ahora contento, dedicale esto a Dios ya pensar en lo que viene.

Para los que te retiran, ¿qué les quieres decir?

Me retiran desde los 30 años, pero bueno, lo más importante es que me siento bien en el equipo, tengo muchas ganas todavía para seguir sumando más copas.

¿Meta de goles?

Ya soy el máximo goleador, tengo 8 títulos de goleo, pero todavía tengo mucha hambre de gol, vamos a seguir trabajando.

¿El contrato con Olimpia hasta cuándo?

Hasta junio.

Dice que tiene mucha hambre de gol, ¿cómo se sigue motivando?

Es como Olimpia, nunca se cansa de sumar copas, a mí me gustan los goles y más que le pueden ayudar al equipo, entonces es una motivación para mí poder anotar.

Y esa motivación que andas ahí en el pecho (camiseta), que dice gracias a Dios por todas tus bendiciones.

Sí, sin él no estaba aquí, él me ha bendecido de anotar muchos goles, por eso estoy agradecido con él.

¿Cuándo comenzabas allá en Vida te imaginabas que ibas a ganar tantos títulos?

Uno trabaja para eso, para poder conseguir cosas importantes. En la Vida comenzó a muchos anotar goles y fui campeón de goleo, después acá ya son 8 años en Olimpia, la verdad que he logrado muchas cosas importantes, 11 copas creo que ya son muchas, pero no nos cansamos de seguir sumando. Vamos a seguir trabajando.

¿Este el torneo que más sabor ha tenido?

Todas las disfrutamos, la verdad que por cada una hay que darle gracias a Dios, esto fue difícil, fue complicado, pero hay que disfrutarla.

¿Cómo describir esto en tu carrera profesional? En 2025 alcanzas el récord de máximo goleador histórico, ahora sigues ganando títulos en Olimpia, ¿Cómo representar eso? ¿Qué significa para vos mentalmente?

La verdad que contento, me han pasado muchas cosas lindas, he logrado ese récord, pero también han pasado cosas no tan buenas, pero Dios siempre me ha dado fuerza para seguir trabajando. Tuve esa lesión que no había tenido lesiones tan fuertes y buenas, una copa más, la copa 40 que fue muy difícil, creo que fue un torneo complicado, pero en Olimpia nunca se cansa de seguir sumando copas. Vamos a disfrutar esta copa 40 y después pensar en la que viene.