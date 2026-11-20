Múnich, Alemania.

El Bayern Múnich sufrió un duro golpe impensado este viernes. Primero no pasó del empate 1-1 contra el Colonia, dejando en el aire su liderato en la Bundesliga que puede perder el sábado si el Borussia Dortmund gana su partido ante el Borussia Monchengladbach. El partido fue accidentado ya que el club bávaro perdió por lesión a Harry Kane y a Michael Olise. El Bayern afrontó el duelo ya con las bajas de Alphonso Davies, Luis Díaz, Serge Gnabry y Manuel Neuer. Jamal Musiala, además, salía de lesión, estuvo en el banquillo y saltó al campo en el tramo final para jugar los últimos veinte minutos.

MALAS NOTICIAS PARA EL BAYERN

Harry Kane, delantero del Bayern Múnich y de la Selección de Inglaterra, sufrió este viernes “una rotura del ligamento de la sindesmosis del tobillo izquierdo” en el partido ante el Colonia y estará fuera de competición “los próximos meses”, mientras que el francés Michael Olise sólo tiene una “contusión” en un pie. Así lo anunció el parte médico del club alemán sobre ambos jugadores, el atacante británico cambiado en el minuto 20 y el centrocampista ofensivo galo en el descanso del duelo de este viernes, disputado en el Allianz Arena de Múnich y que concluyó con empate en el marcador y con el liderato de la competición germana en peligro para su equipo.

ℹ️ Syndesmosebandriss bei Harry KaneHarry Kane hat sich im Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Köln am Freitagabend einen Riss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk zugezogen. Das ergab eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FC Bayern. Damit wird der 33-Jährige den Münchnern in den nächsten Monaten fehlen.🔗 https://t.co/euDV1yGAG6Gute Besserung, Harry! ❤️‍🩹 — FC Bayern München (@FCBayern) November 20, 2026

“Harry Kane sufrió una rotura del ligamento de la sindesmosis del tobillo izquierdo. La lesión fue confirmada tras los estudios realizados por el departamento médico del FC Bayern. El delantero inglés estará fuera de los terrenos de juego durante los próximos meses”, comunicó el Bayern Múnich a través de sus canales oficiales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Te deseamos una pronta recuperación, Harry”, añadió el club, que no especificó cuántos meses deberá permanecer fuera de acción el Balón de Oro. La baja de Kane, goleador en diez ocasiones en 16 partidos esta campaña con el Bayern, aparte de haber dado otras diez asistencias, y máximo anotador de la Liga de Naciones con Inglaterra, es sumamente importante para su club. En el caso de su selección, no jugará hasta el próximo 27 de marzo, cuando se mida a Noruega en cuartos de final del citado torneo, por lo que ya podría estar listo para entonces.

ℹ️ Michael Olise mit PrellungBei Michael Olise wurde eine Prellung des Vorfußes diagnostiziert. Der französische Offensivspieler wird in den kommenden Tagen behandelt. https://t.co/Nntg6Dc07K — FC Bayern München (@FCBayern) November 20, 2026