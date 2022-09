Bayer Leverkusen derrotó por 2-0 en casa al Atlético de Madrid con dos contragolpes, en un margen de sólo tres minutos, en el 83 y el 86.

Cuando el empate a cero parecía el destino invariable del encuentro, que incide de nuevo en las dudas de un equipo español relegado al tercer lugar del grupo por falta ambición.

Temía Simeone el contragolpe del Bayer Leverkusen, cuya fama ofensiva recorre el continente, tanto como sus defectos defensivos. Ni lo primero lo notó demasiado el Atlético en la primera parte, cuando no asumió riesgos y se armó en la defensa de cinco de siempre.

Nadie en el terreno de juego, quizá, sabe por qué obvió el VAR la señalización de un penalti que lo pareció en toda su extensión en el minuto 21.

Cuando Nahuel Molina centró al área, en una jugada de estrategia, el balón golpeó en la mano de Tapsoba, extendida, ocupando un espacio, interrumpiendo la trayectoria del pase. La pena máxima parecía indudable para el Bayer Leverkusen, en cuanto el vídeo entrara en la ecuación para decidir.

Michael Oliver, el árbitro sobre el campo, no lo percibió suficiente como para señalar el lanzamiento de once metros. Su decisión la confirmó el VAR. Su criterio o su error provocó la incredulidad de cada uno de los futbolistas del Atlético, que no entendían como tal acción no había sido considerada como penalti.

Las únicas ocasiones de todo el primer tiempo llevarán la firma de dos centrales (la citada de Hermoso entonces y otra de Felipe Monteiro, a pase también de Hermoso) reflejó el ataque insustancial en el que se movió el Atlético todo el primer tiempo.