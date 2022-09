El polaco eclipsó los focos del Allianz Arena, que recibió a su añorado delantero entre pitos y mayoritariamente aplausos. Sin embargo, el delantero no consiguió convertirse en el villano que esperaban los barcelonistas. Su racha goleadora no apareció y cayeron ante un rival insuperable en los últimos enfrentamientos entre ambos.

El cuadro catalán alertó rápidamente a los bávaros de su eficiente pólvora ofensiva. Una seña de identidad de la actual plantilla azulgrana que hasta la fecha sólo sabía ganar por goleada. Pero el Bayern supo sufrir, convirtió el partido en una lucha vertical sin espacio para la posesión y consiguió acabar con la portería a cero.

El duelo perdió protagonismo en la medular y dejaba claras oportunidades en ambas áreas. Lewandowski probó suerte y tuvo entre sus botas dos de las ocasiones más claras de la primera media hora de juego, en la que no consiguió adelantar a un Barça ineficaz en el fortín bávaro, donde no ha ganado nunca hasta la fecha. Pero los intentos del polaco no surtieron efecto debido a la solvencia entre palos de Neuer.