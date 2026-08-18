Rodri confiesa por qué eligió fichar por el Barcelona

El centrocampista español Rodrigo Hernandez 'Rodri', cuyo fichaje por el Barcelona hasta el 30 de junio de 2030 se ha hecho oficial este martes, ha asegurado que el equipo azulgrana "siempre fue su primera opción" cuando decidió dejar el Manchester City.
"El Barcelona es un grandísimo club, ha sido un referente por su filosofía de juego y los valores que representa. Tenía alguna otra opción más, pero el Barcelona era mi primera opción y así se lo hice entender a Joan Laporta y a la junta directiva", ha afirmado en la presentación oficial como nuevo jugador de la entidad catalana.
El club español pagará unos 60 millones de euros fijos más 13 en variables, según dijeron a EFE fuentes de la negociación, y Rodri ha firmado para los próximos cuatro años. Lucirá el dorsal 16, número que hereda tras un acuerdo con Fermín López (quien pasa a llevar el 7).
Rodri se marcha del City tras siete años en los que ha ganado cuatro títulos de la Premier League y una Champions League, la primera en la historia del club, en la que además marcó el gol de la victoria en la final contra el Inter de Milán (1-0).
Un año después, Rodri se coronó como el mejor futbolista del mundo al ganar el Balón de Oro.