Rodri confiesa por qué eligió fichar por el Barcelona

Barcelona, España.

El centrocampista español Rodrigo Hernandez 'Rodri', cuyo fichaje por el Barcelona hasta el 30 de junio de 2030 se ha hecho oficial este martes, ha asegurado que el equipo azulgrana "siempre fue su primera opción" cuando decidió dejar el Manchester City.

"El Barcelona es un grandísimo club, ha sido un referente por su filosofía de juego y los valores que representa. Tenía alguna otra opción más, pero el Barcelona era mi primera opción y así se lo hice entender a Joan Laporta y a la junta directiva", ha afirmado en la presentación oficial como nuevo jugador de la entidad catalana.