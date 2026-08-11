Barcelona pierde a jugador que iba a vender: Flick, atónito

Barcelona, España.

Se trata de Roony Bardghji, extremo de 20 años que no entraba en los planes de Hansi Flick y cuyo nombre estaba sobre la mesa para salir del conjunto azulgrana, ya fuera mediante una cesión o un traspaso. Sin embargo, una lesión de gravedad cambia por completo el escenario y supone un duro revés para la entidad catalana.

El Barcelona recibió una mala noticia que golpea directamente sus planes para la próxima temporada. Uno de los jugadores que el club tenía previsto encontrarle una salida sufrió una grave lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varios meses y que, además, complica seriamente cualquier operación para su futuro.

El extremo del Barcelona Roony Bardghji sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión que le obligará a pasar por el quirófano, según informaron este martes los servicios médicos del conjunto azulgrana.

El futbolista abandonó lesionado el entrenamiento del lunes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y este martes fue sometido a las respectivas pruebas médicas. Los exámenes confirmaron los peores pronósticos: Bardghji presenta una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y deberá someterse a una intervención quirúrgica en los próximos días.

La situación genera todavía más preocupación debido al historial del jugador. Antes de su llegada al Barcelona en el verano de 2025, el internacional sueco ya había sufrido una grave lesión en la misma rodilla, que lo obligó a permanecer aproximadamente diez meses alejado de los terrenos de juego.

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Bardghji, de apenas 20 años, no entraba en los planes de Hansi Flick para la próxima temporada. Por ello, el Barcelona estaba trabajando en encontrar una solución para su futuro y estudiaba la posibilidad de que abandonara el equipo en calidad de cedido o mediante un traspaso.

De hecho, el atacante no participó en el triangular amistoso disputado el pasado sábado frente al Nottingham Forest y el Udinese, en una clara señal de que su futuro estaba lejos de ser una prioridad dentro del proyecto deportivo de Flick.

Ahora, el panorama ha cambiado completamente. La grave lesión prácticamente frena cualquier posibilidad de que Bardghji pueda salir del Barcelona en este mercado, ya que ningún club estaría dispuesto a asumir una operación en estas condiciones sin conocer primero los plazos y la evolución de su recuperación.

El jugador deberá pasar por el quirófano y afrontará un largo proceso de recuperación. Todo apunta a que podría perderse buena parte de la temporada, convirtiendo la lesión en un inesperado problema tanto para el futbolista como para el Barcelona, que deberá replantearse sus planes respecto a uno de los jugadores que pretendía colocar en el mercado.