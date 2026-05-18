Barcelona confirma lo peor: Crack se pierde el Mundial 2026

Barcelona, España.

El FC Barcelona confirmó este lunes una durísima noticia para Fermín López y para la selección de España. El joven mediocampista sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho durante el partido frente al Real Betis y deberá pasar por el quirófano, por lo que se perderá la próxima Copa del Mundo que inicia el 11 de junio. El conjunto azulgrana informó la lesión mediante un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, detallando que el futbolista será sometido a tratamiento quirúrgico en los próximos días. Aunque el club no especificó el tiempo exacto de recuperación, se estima que Fermín estará alrededor de dos meses de baja.

La noticia representa un auténtico golpe para el jugador de 23 años, quien atravesaba el mejor momento de su carrera y apuntaba a tener un papel importante con la selección española dirigida por Luis de la Fuente. Fermín se había convertido en un habitual dentro de las convocatorias de ‘La Roja’ gracias a sus destacadas actuaciones con el Barça. A pesar de la fuerte competencia en el mediocampo azulgrana, especialmente con futbolistas como Dani Olmo, el joven español terminó consolidándose como una pieza importante en el esquema del técnico Hansi Flick, quien lo utilizó como mediapunta, extremo izquierdo e incluso como interior durante la temporada.

En la selección española también comenzaba a ganar protagonismo. Tras conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París y destacar en la Eurocopa 2024, Fermín había dado el salto definitivo a la absoluta. Su primera titularidad llegó el pasado mes de marzo frente a Serbia, partido en el que brindó una asistencia a Mikel Oyarzabal y dejó muy buenas sensaciones junto a figuras como Pedri y Rodri.

