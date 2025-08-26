El Barcelona cede a un jugador y Flick ya no contará con él esta temporada

España.

El portero del Barcelona , ​​Iñaki Peña, ha llegado este martes por la tarde a Elche para cerrar su cesión al equipo ilicitano, donde jugará la presente temporada tras ampliar su contrato con el conjunto catalán.

El guardameta alicantino se incorporará este miércoles a los entrenamientos a las órdenes de Eder Sarabia, entrenador del equipo, y se convertirá en el tercer portero de la plantilla tras el argentino Matías Dituro y Alejandro Iturbe, fichado este mismo verano del Atlético de Madrid.

Iñaki Peña afirmó a los medios que le recibieron en el aeropuerto estar contento por jugar en el Elche tras un verano complicado y confesó haber hablado varias ocasiones con Sarabia y haber visto en acción al equipo ilicitano en sus partidos de Liga.