El Barcelona cede a un jugador y Flick ya no contará con él esta temporada

Un jugador del FC Barcelona ha salido cedido tras llegar a un acuerdo con otro club español.

  • 26 de agosto de 2025 a las 13:46 -
El Barcelona cede a un jugador y Flick ya no contará con él esta temporada
España.

El portero del Barcelona , ​​Iñaki Peña, ha llegado este martes por la tarde a Elche para cerrar su cesión al equipo ilicitano, donde jugará la presente temporada tras ampliar su contrato con el conjunto catalán.

El guardameta alicantino se incorporará este miércoles a los entrenamientos a las órdenes de Eder Sarabia, entrenador del equipo, y se convertirá en el tercer portero de la plantilla tras el argentino Matías Dituro y Alejandro Iturbe, fichado este mismo verano del Atlético de Madrid.

Iñaki Peña afirmó a los medios que le recibieron en el aeropuerto estar contento por jugar en el Elche tras un verano complicado y confesó haber hablado varias ocasiones con Sarabia y haber visto en acción al equipo ilicitano en sus partidos de Liga.

El club ilicitano aún no ha hecho oficial la llegada de Iñaki Peña , que se confirmará a lo largo de la jornada de mañana una vez el jugador pase el reconocimiento médico.

El FC Barcelona continúa perfilando su plantilla a pocos días del cierre del mercado. El club aún no ha confirmado la nueva salida en forma oficial, pero se estará dando en las próximas horas.

