Chapina Aura González, primer lugar en los 10 km de la Maratón LA PRENSA-Gatorade

San Pedro Sula.

La guatemalteca Aura González se alzó con el cetro de ganadora de la categoría femenina de los 10 kilómetros de la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade 2026.

La Maratón Internacional de Diario LA PRENSA celebra su histórica 50ª edición en este 2026, consolidándose de forma definitiva como el evento de atletismo más grande, legendario y emblemático de Honduras.

Lo que comenzó en 1976 como una iniciativa surgida de una conversación casual, ha trascendido generaciones hasta convertirse en una tradición nacional inamovible. A lo largo de cinco décadas, esta competencia no solo ha visto desfilar a los atletas más importantes del país y la región, sino que ha transformado las calles de San Pedro Sula en el escenario de una auténtica fiesta de superación y unidad familiar.

Bajo el lema de su cincuentenario, esta "Edición de Oro" de la Maratón LA PRENSA-Gatorade se consagra como una vitrina internacional sin precedentes al reunir a corredores de 22 nacionalidades distintas.

El magno evento deportivo, que tiene como punto de salida y meta el icónico sector del Comisariato Los Andes, congregó a más de 13.000 participantes distribuidos en los circuitos oficiales de 5, 10 y 25 kilómetros.

Más allá de la rigurosidad competitiva y los récords de asistencia, la Maratón de Diario LA PRENSA mantiene intacto su fuerte ADN solidario.

Históricamente, el evento ha cruzado la meta del beneficio social, y para esta edición especial de aniversario, los fondos recaudados a través de las inscripciones se destinarán de manera íntegra a fortalecer los programas educativos en el país.

Este año, parte de los fondos recaudados en las inscripciones de la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade serán destinados para la Fundación 1,000 Escuelas, que dirige el influencer japonés Shin Fujiyama, quien es uno de los corredores que desde que participó por primera vez en la carrera cada año dice presente.

La fundación de Shin Fujiyama tiene como propósito construir 1,000 escuelas en todo el país, ya sobrepasa las 110, algo grande de una persona que está ayudando a la educación de los niños, y es por eso que la Maratón LA PRENSA-Gatorade dice presente en la gran causa.

Esta edición número 50 Maratón La Prensa-Gatorade se realiza gracias a los patrocinadores de, Gatorade, Aguazul, Banpaís, La Mundial, Total, ProgCarne, Diveco – Therapedic, Supermercados Colonial, Welchez, Prohfoam - Camas Royal Excell, GoldStar, Nescafé, Fruvetsa, Farmacias Simán, Economascotas, Copantl, Power, Exa, Wow Media, Comisariato Los Andes, GES, Monsol, Metrocinemas, Gocas Sport, Federación Nacional de Atletismo.

