Arsenal se impone al Olympiacos en la Champions League

Londres, Inglaterra.

Cuando Arteta tenía apenas 13 años, Mendilibar se dirigió al cadete del Athletic , y por entonces, el joven donostiarra jugaba en el Antiguoko, un club histórico de San Sebastián conocido por su cantera, que tenía un acuerdo de colaboración con el Athletic para que sus jugadores destacados pudieran entrenarse en Lezama varias veces por semana.

Antes del partido, ambos entrenadores se dieron un cálido abrazo demostrando la gran complicidad entre ambos.

El Arsenal de Mikel Arteta mantiene el paso firme en la fase de grupos de la Liga de Campeones al imponerse al Olympiacos de José Luis Mendilibar, en un partido marcado por el reencuentro entre el técnico 'Gunner' y quien fuera su entrenador en la cantera del Athletic Club.

Así, Arteta acudía semanalmente a entrenar bajo la tutela de Mendilibar, quien ya advertía en aquel adolescente un entendimiento especial del juego.

"Lo que más me llamó atención la de Mikel era que entendía el juego. No era rápido, pero nunca perdía el balón y siempre elegía bien. Ya se intuía que podía llegar muy lejos", recordó Mendilibar en una entrevista reciente.

Aquella relación entre maestro y alumno tomó un nuevo capítulo en el Emirates, pero ahora con los roles invertidos con un Arteta, consolidado como uno de los entrenadores más prometedores de Europa, frente a un Mendilibar que el curso pasado llevó al Olympiacos a la gloria de la Liga de Conferencia, el primer título continental en la historia del club griego.

"Sé perfectamente cómo trabaja Mendilibar. Fue mi entrenador cuando tenía 13 años, y sé lo eficiente que es en lo que hace. Por eso dije que iba a ser un partido muy duro", advirtió el técnico del Arsenal en la previa.

El duelo, que se saldó con triunfo inglés, tuvo más de historia que de simple fútbol. Arteta, que había iniciado la competición con una victoria en San Mamés frente al Athletic (0-2), volvió a sumar tres puntos ante un Olympiacos combativo, que se topó con David Raya, pero que no pudo frenar el talento del equipo londinense.

Más allá del resultado, el encuentro quedará enmarcado como un reencuentro entre dos generaciones de técnicos vascos que han llevado su fútbol por Europa.

El alumno superó al maestro, pero ambos fueron a demostrar que comparten una misma raíz futbolística tanto la de Lezama y el Antiguoko donde empezó a escribirse esta historia hace ya más de 25 años.

El choque también evocó recuerdos amargos para Arteta cuando en 2020, apenas unos meses después de asumir el banquillo del Arsenal, fue precisamente Olympiacos quien eliminó a los londinenses de la Europa League en una prórroga dolorosa.

Sin embargo, en 2021, consiguió tomar revancha al eliminar a los griegos en los octavos de final de la misma competición.

El triunfo dejó al Arsenal en la parte alta de la clasificación con pleno de victorias, mientras que el Olympiacos de Mendilibar deberá reaccionar y sumar puntos para mantenerse en la pelea por la clasificación, ya que de momento lleva solo un punto de seis posibles. EFE