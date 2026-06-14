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Ariel Colindres gana los 5K masculino de la Maratón LA PRENSA-Gatorade

El atleta ganó el primer lugar de los 5 kilómetros de la Maratón LA PRENSA-Gatorade en su edición 50.

Ariel Colindres gana los 5K masculino de la Maratón LA PRENSA-Gatorade

Ariel Colindres conquistó los 5 kilómetros de la Maratón LA PRENSA-Gatorade.

 Fotos OPSA: Héctor Paz
San Pedro Sula, Honduras.

¡Ya tenemos ganador! El hondureño Ariel Josué Colindres obtuvo este domingo 14 de junio, el primer puesto de los 5 kilómetros de la carrera categoría masculino en la edición 50 de la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade 2026.

La carrera dio inicio a las 5:00 de la mañana en medio de un ambiente cargado de emoción por parte de miles de participantes de las distintas zonas de Honduras y de varios países como Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, México, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Bolivia, Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela y República Dominicana.

El corredor se impuso ante miles de atletas que llenaron este día las calles de San Pedro Sula para luchar por la gloria y cruzar la meta. Colindres, con su dorsal 12407, cruzó la línea y se quedó con la medalla en la histórica edición de oro de esta competencia.

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El recorrido lo hizo en un espectacular tiempo de 17 minutos con 13 segundos y se quedó como líder en el podio, superando a rivales como Gerson Nahún Figueroa (17:27) y Leonel Mejía (17:31).

Ariel Josué Colindres durante su participación en la edición 50 de la Media Maratón La Prensa-Gatorade.

Ariel Josué Colindres durante su participación en la edición 50 de la Media Maratón La Prensa-Gatorade.

 (Fotos OPSA: Héctor Paz)

Cabe destacar que para esta edición, en donde participaron más de 13 mil personas, también tuvo la presencia de runners europeos como Alemania, España, Italia, Noruega, Suiza y Países Bajos.

Esta edición número 50 Maratón La Prensa-Gatorade se realiza gracias a los patrocinadores de, Gatorade, Aguazul, Banpaís, La Mundial, Total, ProgCarne, Diveco – Therapedic, Supermercados Colonial, Welchez, Prohfoam - Camas Royal Excell, GoldStar, Nescafé, Fruvetsa, Farmacias Simán, Economascotas, Copantl, Power, Exa, Wow Media, Comisariato Los Andes, GES, Monsol, Metrocinemas, Gocas Sport, Federación Nacional de Atletismo.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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