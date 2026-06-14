Ariel Colindres gana los 5K masculino de la Maratón LA PRENSA-Gatorade

¡Ya tenemos ganador! El hondureño Ariel Josué Colindres obtuvo este domingo 14 de junio, el primer puesto de los 5 kilómetros de la carrera categoría masculino en la edición 50 de la Media Maratón LA PRENSA-Gatorade 2026.
La carrera dio inicio a las 5:00 de la mañana en medio de un ambiente cargado de emoción por parte de miles de participantes de las distintas zonas de Honduras y de varios países como Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, México, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Bolivia, Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela y República Dominicana.
El corredor se impuso ante miles de atletas que llenaron este día las calles de San Pedro Sula para luchar por la gloria y cruzar la meta. Colindres, con su dorsal 12407, cruzó la línea y se quedó con la medalla en la histórica edición de oro de esta competencia.
El recorrido lo hizo en un espectacular tiempo de 17 minutos con 13 segundos y se quedó como líder en el podio, superando a rivales como Gerson Nahún Figueroa (17:27) y Leonel Mejía (17:31).
Cabe destacar que para esta edición, en donde participaron más de 13 mil personas, también tuvo la presencia de runners europeos como Alemania, España, Italia, Noruega, Suiza y Países Bajos.
Esta edición número 50 Maratón La Prensa-Gatorade se realiza gracias a los patrocinadores de, Gatorade, Aguazul, Banpaís, La Mundial, Total, ProgCarne, Diveco – Therapedic, Supermercados Colonial, Welchez, Prohfoam - Camas Royal Excell, GoldStar, Nescafé, Fruvetsa, Farmacias Simán, Economascotas, Copantl, Power, Exa, Wow Media, Comisariato Los Andes, GES, Monsol, Metrocinemas, Gocas Sport, Federación Nacional de Atletismo.