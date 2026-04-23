Ariel Bustamante revela insólitos países donde hay jugadores de sangre catracha

El directivo se mostró muy satisfecho y agradecido con Francis Hernández por el llamado de los Sub-17, Mike Arana y Leonardo Posada , a la absoluta hondureña. Por último, habló del casa de Luis Suazo, Víctor Vandenbroucke y de Keyvan Figueroa .

Bustamante también dio a conocer el número de chicos de sangre catracha que están dispersos por el mundo y a los cuales la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) ya tiene identificados. Sorprendió que se hable de hondureños en países como Qatar, Bélgica, Argentina entre otros.

El nacido en tierras charrúas adelantó que se realizarán una serie de amistosos a partir del segundo semestre del año y donde la prioridad es hacer estos fogueos en tierras europeas.

Ante esto, Diario La Prensa se trasladó hasta la Casa de la Selección de Honduras en Siguatepeque para platicar amplio con el Director de selecciones menores de Honduras, Ariel Bustamante , y conocer la preparación que se está realizando.

Además, con la Sub-17 tendremos la oportunidad de hacer una participación digna en la Copa del Mundo de Qatar que arrancará en noviembre.

El 2026 será un año muy importante para las selecciones menores de Honduras porque con la Sub-20 buscará el boleto al Mundial de 2027 , a los Juegos Olímpicos de 2028 y a los Panamericanos del próximo año.

Esa fue la apertura para lo que estamos viviendo ahora, que mi correo no para de caer. Personas que quieren, chicos que quieren ver, el departamento de scouting también que podemos tener nosotros, que está trabajando, ha leído dos años en ese sistema de poder visualizar. Nosotros mismos, por contactos que tenemos.

Porque claro, la migración hondureña hace 20 años atrás cambió. Ya no es solamente Estados Unidos, ya Europa y el resto del mundo. Entonces, por eso empezamos a visualizar chicos que vinieron en ese proceso.

Ya estamos a un año y medio de esa situación, creo que ahí comenzó un poco a abrirse las puertas o que la gente empezara a confiar en los procesos de Selección. Fue muy bueno, no sé si se recordará, ese momento se vive ya casi dos años.

De muy buena forma. Sabemos que en el premundial pasado, en el 2017, se abrió una, no este que pasó, sino el del 2025, creo que fue un impacto en abrir las puertas cuando pudo venir en ese entonces Luis Suazo, Nicolás Balbas, otros chicos que vinieron.

Pero claro, ese es el objetivo, por supuesto. Pero esto, y vuelvo a la primera pregunta, es imposible lograrlo de noche a la mañana si no trabajamos todos juntos. Porque si no estamos exponiendo a chicos a una competencia de muy alto nivel, lo vimos ahora en Catar, lo hemos visto en otros mundiales también, todas las selecciones entrenan bien, se preparan bien, pero no 15 días, 20 días antes de un mundial, sino que un trabajo anual en conjunto.

Ariel, pero ¿sí está en mente esa situación de no solo quedarnos con la clasificación de los mundiales, sino también llegar a octavos de final, cuartos y después, o más?

La Selección es competencia, no es tanto de preparación, porque, lo vuelvo a repetir, tenemos microciclos espaciados en los cuales los chicos están más conectados con sus clubes. Entonces, sí, en el tema de comunicación, tal vez la tenemos con todos los clubes, tanto en las convocatorias o en el día a día, creo que se puede mejorar.

Hay muy buena comunicación, creo que está mejorando esa comunicación misma, porque hemos entendido, nosotros sí y ellos creo que también, y no quiero decir nosotros y ellos como si fuéramos separados, porque la idea es trabajar en conjunto, hemos entendido que ese trabajo en conjunto es lo que va a llevar a estos chicos a ser mejor formados.

Entonces es un trabajo en conjunto, en procesos, para dar seguimiento a estos chicos, sobre todo en el día a día. La mayoría están jugando todos en reserva, sabemos la dificultad, lo hemos hablado anteriormente, creo que en la última participación que tuvimos hablamos de eso, la competencia de reserva de martes a viernes, cómo influye ese tema en los niveles de entrenamiento de estos chicos. Entonces vuelvo a repetir, es un trabajo en conjunto que debemos hacer todos en beneficio de los chicos, de una preparación muy buena para que puedan llegar de la mejor forma al nivel.

Por eso les digo, es un trabajo en conjunto de seguimiento, de preparación, de niveles de entrenamiento para poder llegar de la mejor forma. Hay giras internacionales planificadas, sobre todo en la segunda parte de este semestre, para llegar de la mejor forma a ese Mundial de Qatar.

Creo que el seguimiento de estos chicos en los clubes, yo siempre digo y no me canso de reiterar, esto es un trabajo en conjunto. Como Selección es imposible poder abarcar todos los elementos. Entonces es un trabajo en conjunto con clubes en un mismo proyecto de país en el cual estos chicos que ahora están con nosotros estén en microciclos, pero están la mayor parte del tiempo con los clubes.

El mayor desafío de este año en el sentido de juveniles que tenemos es la sub-20 con el premundial que va a ser a finales de julio. Todavía Concacaf no ha dado sedes, no ha confirmado dónde va a ser, pero bueno, del 26 de julio al 8 de agosto se estaría jugando la clasificación de ese sub-20, que es clasificatorio al mundial, clasificatorio Panamericanos y clasificatorio a los Juegos Olímpicos. Así que un lindo desafío por delante, además de ya la preparación con la transición sub-17 al Mundial de Concacaf.

Es un año muy lindo. La competencia empezó muy bien, gracias a Dios, con una clasificación mundial sub-17. Ahora estamos en este microciclo con una gira a Costa Rica donde vamos a tener dos amistosos en preparación para lo que es el Mundial.

Ariel, se viene un año importante para las selecciones menores de Honduras. ¿Cómo se está preparando para esto?

¿Qué comentarios han recibido

Creo que es muy positiva. Las puertas de la Selección hondureña tiene que estar abierta para todo hondureño. Vuelvo a la primera pregunta, al trabajo en conjunto, o sea, si los chicos que compiten en otras situaciones están en el mejor derecho, hablábamos con los chicos de ahora que los mejores de 21 hondureños van a estar en Qatar. Los mejores 21 que el profe Merling pueda decidir, van a estar.

Entonces, ¿dónde están esos mejores 21?

Aquí, sí, afuera también. O sea, las puertas están abiertas para todo. Creo que en ese trabajo en conjunto hay que mirar dónde se está trabajando bien, quién está trabajando mejor, para qué, para que los mejores 21 chicos puedan estar en el Mundial.

¿Por qué cree usted que desde afuera los miren atractivos, todos estos jóvenes?

Creo por lo mismo, porque estamos teniendo competencia. Bueno, en el caso de juveniles, saca estadística, ¿y qué selección desde 2005 hasta esta altura, estamos hablando de 20 años, ha clasificado a más mundiales en selecciones juveniles? Si usted mira, analiza, hace la investigación correspondiente con Honduras, es la selección, o el país, perdón, que ha clasificado a más mundiales juveniles en los últimos 20 años.

Eso quiere decir que en juveniles somos potencia, hemos clasificado, vuelvo a reiterar. Estadística mata relato. La estadística, lo que estoy marcando, creo que el querer jugar con nosotros es porque desde hace 20 años para acá somos el país que hemos clasificado a más mundiales en el área de Centroamérica.

Sacando a México y Estados Unidos, en el área de Centroamérica ha pasado. Por ahí puede venir la situación. Seguimos siendo potencia, estamos rankeados en sub-20 entre los tres primeros, en sub-17 entre los cinco primeros de Concacaf, entonces creo que los números hablan por sí solos, porque somos potencia.

Ariel, necesito un número. ¿Cuántos jugadores tienen mapeados a nivel mundial?

Nosotros nada más en Sub-17, el otro día con Merling, teníamos más de 30 jugadores mapeados entre 2009 y 2011. Entonces, yo creo que 60 tienen que estar mapeados y yo les diría que el 60% contactados de ellos.

La verdad que no tengo el número, pero el otro día ya vi con la estadística, porque estábamos hablando con alguien de un listado general, porque ya se viene el prelistado del Mundial, que eso se manda cuatro meses antes. Entonces, en ese listado de premundial, usted tiene que poner a todos los que pueden. Si no están en ese listado, por más que aparezca un mes antes del Mundial, no lo puede poner porque es un requisito de FIFA.

Entonces, tenemos que recabar otra vez toda la información que estamos llegando. Pero yo creo que andan en ese núcleo. 60.

¿Entre sub-17 y sub-20?

Sí, sí, entre las dos.

¿Países que menos se mencionan?

España, Bélgica, Portugal, Suiza. Aparecieron jugadores en Asia también.

¿En serio?

En Asia también. Están jugando porque hay padres allí. De lo que hoy Estados Unidos, por supuesto, que tiene la mayor, Sudamérica, tiene jugadores también, hay jugadores en Uruguay, jugadores en Argentina también, Canadá.

El año pasado tuvimos un chico que jugaba en Uruguay en el proceso sub-17 pasado. Entonces, hay jugadores en todo el país. Vuelvo a repetir. Se ve bien, la migración cambió. Muchos padres se fueron a Europa y sus chicos nacieron allá. Entonces, por lo tanto, este número y lugares han cambiado por esa migración.

Me deja un poco hasta abrumado que me diga Asia. ¿Han hablado con jugadores de sangre hondureña en Asia?

No, yo no he hablado, pero sí lo hemos detectado, porque nos han caído correos ahí. Entonces, creo que lo explicábamos la otra vez. El proceso de visualización de eso es que. Puede ser así, también en Medio Oriente, tanto en Catar han aparecido también. Hay pilotos que están en eso.

Por hablar de la profesión. Hay pilotos en la aerolínea que se radican en esos lugares y su chico juegan en las academias allá y ese fútbol ha crecido muchísimo, sobre todo en niveles de entrenamiento. Entonces, por lo tanto, se está haciendo un trabajo importante.

Vino la sub-20, ahora tuvimos el último microciclo con el segundo partido amistoso, que fue allí en Comayagua. Bueno, cinco o seis chicos que vinieron dieron un plus importante a la Selección. Entonces, el mismo seleccionado, el mismo jugador, ve competencia. Y las puertas están abiertas para todos, porque todos somos hondureños.

¿Y cuál es el filtro para que se acepten estos jugadores a una prueba o algo por el estilo?

El filtro... tomando en cuenta que son cualquier cantidad de correos, es dar seguimiento a través de audio y de video. O sea, nosotros captamos los videos, tenemos plataformas para hacerlo. En algunos casos que las plataformas no llegan porque están jugando, no sé, hablando de sub-17, en un sub-15 en academias, les pedimos que nos manden un partido completo.

Y ahí ya el staff técnico es el que tiene su tiempo, porque esto no es solamente trabajo en cancha. El staff que tenemos trabaja mucho fuera de acá, trabaja mucho mirando videos, trabaja mucho analizando jugadores.

Quiero aprovechar que estoy aquí con usted platicando porque hay padres de familia que dicen que usted no les contesta los correos. Es por la cantidad, me imagino, seguramente. ¿O qué sucede?

Podría, tendría que ver todos, pero sí, llevo mucho tiempo en esto, trabajando, devolviendo correos, pidiendo información. Hay algunas informaciones que nos llegan, pero, por ejemplo, no tienen ni partida de nacimiento.

Eso siempre yo le digo a los papás. Si están afuera hace 15 años y ahora generaron una partida de nacimiento, un registro, lleva su tiempo. Entonces, tal vez algunos papás ven que pedimos la solicitud de cómo está su sistema migratorio, de partidas de nacimiento, y no las tienen.

Se da prioridad a personas que ya tienen el proceso de partida. Porque le digo, por más que jueguen muy bien, si no tienen los documentos, que son personales, no puede competir en la selección. Porque FIFA, Concacaf, le pide el registro, que tenga pasaporte hondureño.

Ariel, ¿qué diferencias ha notado entre el jugador que viene de afuera con el que está aquí?

Sí, muy buena pregunta. Ha sido un lindo desafío, porque el jugador hondureño, yo creo mucho que el jugador hondureño se ha formado aquí, porque yo lo miro mucho a mi país, a Uruguay, donde hay un tema de pasión, de garra, de querer. Valoro muchísimo esas situaciones del jugador hondureño.

El tema, y lo veníamos hablando hace mucho tiempo, son las condiciones de entrenamiento. Y no estoy hablando de entrenamiento en sí, sino las condiciones que rodean al entrenamiento. Cada chico que viene de afuera, mismo en su lugar de entrenamiento, tiene un gimnasio, tres, cuatro canchas de entrenamiento, nutrición, fisioterapeutas encargados, nutricionistas encargados, psicólogos encargados, de formaciones muy pequeñas.

Y aquí, la mayoría, no estoy criticando algo, es la realidad que tenemos como país. En los contextos del fútbol no puede salirse del contexto que tenemos de país. Ahora, el valor que tiene el jugador hondureño que se ha formado aquí, que quiere sobresalir, que sigue siendo potente.

Mike Arana y Leonardo Padilla clasificaron al Mundial Sub-17 y a los meses fueron convocados a la Selección mayor, ¿qué significa para ustedes este paso?

Y eso es muy importante porque habla de un trabajo en conjunto con Selección Mayor, de un mismo grupo de administración deportiva, de dirección deportiva, que se está trabajando en conjunto.

¿Eso se busca?

Desde que se habló con la nueva dirección deportiva, con Francis, fue: aquí no hay edades, aquí es capacidades. Entonces, es una de las reuniones que tuvimos, la primera charla que tuvimos con los chicos acá en el sub-17, dos compañeros de ustedes que estuvieron dentro del Mundial ya tuvieron una fecha FIFA con la Selección Mayor.

El cuerpo técnico de la Selección Mayor, por supuesto que está queriendo saber informes de cada entrenamiento, de cada chico, le pasamos los informes, estamos en continua comunicación.

Ariel, ¿qué diferencias ha notado desde la llegada de Francis Hernández? ¿Qué le ha llamado la atención? ¿Qué le ha sorprendido?

La verdad, hemos trabajado muy bien en temas de gestión. La verdad, ha ayudado muchísimo en la relación clubes-selección. Muy buena gestión en ese sentido, con temas de solicitud de jugadores, de que puedan venir aquí a la Selección. Por eso, hablamos al principio, estar con Francis en ese aspecto de trabajar en conjunto con clubes ha venido a ayudar mucho.

Se ha reunido con muchos presidentes para ver el objetivo general y eso nos ha ayudado a nosotros en la Selección Mayor para poder hablar también del tema dentro del espectro de los objetivos de chicos.

¿Qué está sucediendo en la gira de Francis?

Lo que sabemos, creo que es público, se está reuniendo con muchos chicos que hemos estado en contacto con ellos, que lo hemos visualizado hace poco, con muchos más también de los que hemos hablado, pero no en forma personal.

Su presencia ahí, personalmente, en cada lugar da un plus para el convencimiento del proyecto, para que podamos acentuar bien las bases que ya teníamos, para seguir trabajando juntos. Creo que es muy importante esta gira que realizamos, porque de ahí también hay muchas sorpresas, muy lindas sorpresas, para potenciar a un grupo que ya tenemos.

El Inter Miami como que se ha hecho cantera de la Bicolor, ¿no? Ruiz, Padilla, Moradel, el otro chico que estuvo en el pasado.

Hay muchos más chicos que estamos mirando que vienen en Sub-15 también. Pero no es por Inter Miami. Es por el tema de migración. ¿Dónde hay más chicos? Miami, Houston. Hemos tenido un chico que ha venido de Houston. Nueva York. Tenemos dos chicos que vienen de ahí.

¿Qué han notado en Julián Martínez, el hijo del ´Pery´?

Primero a través de los videos. Es un chico muy potente, de muy buenas condiciones. Lo venimos visualizando ya hace casi un año, cuando era 2009, pero estando en el 2008, en alguna posibilidad que viniera con el 2008. No pudo en ese entonces porque estaba un tema también de papeleo con él. Bueno, ya tiene todo lo que es la facilidad del pasaporte, poder ver esas otras situaciones. Entonces, a través de videos y demás vimos muy buenas condiciones y bueno, acá con tres unidades de entrenamiento que ya tenemos ha demostrado su calidad también, así como los demás chicos también. Pero vuelvo a repetir, ha sido un seguimiento que hemos tenido. No vamos para que llegue hoy aquí y no nos deslumbre o no sabemos con qué chicos nos vamos a encontrar. O sea, cuando vienen aquí, eso sí es muy importante estar claro, cuando ya vienen aquí ya lo hemos visualizado. Nadie viene de casa del H sin saber cómo es, sin poder tener hablado antes, sin poder tener video de ellos. Entonces, es confirmar nada más lo que hemos visto en video, confirmarlo acá y cómo se adapte también, porque no es lo mismo jugar donde juega cada uno de los chicos y venir a competir en la Selección.

¿Se debe preocupar el chico de aquí, entonces, por salir rápido al ver este?

Ya no corresponde al jugador, totalmente no corresponde al jugador. El jugador entrena donde le dicen que entrene, con la logística que puede entrenar, es la realidad. Entonces, el chico que entrena en mejores condiciones va a sobresalir más, esa es la realidad del fútbol moderno, del día a día donde entrena.

¿Es complicado el fútbol porque la gran mayoría de los que siguieron la clasificación al Mundial 2017, creo que eran hondureños? Ahora si sale la oportunidad, como dices, hay mejores de afuera, los de aquí se los van a tener que quedar.

Claro, lo vuelvo a repetir, los mejores 21 van a estar en el Mundial. Gracias a los que lograron, pero los mejores 21 van a estar en el Mundial. Por supuesto, y hablamos con ellos, y es la primera charla cuando clasificamos a un Mundial, siempre es la primera charla que damos en el interior. Nadie que clasifique a un Mundial es mundialista, tú sos mundialista cuando estás en el Mundial, inclusive los propios técnicos. Tú has clasificado a un Mundial y la verdad es un reconocimiento, una alegría tremenda, una alegría tremenda. Todos los chicos tienen su medalla de haber clasificado a un Mundial, pero estar en un Mundial es otro desafío, y los mejores 21 son los que tienen que estar en el Mundial. ¿Por qué? Por respeto a un país, por respeto a los demás chicos. Entonces, claro, es una linda competencia, lo hablamos anteriormente, la competencia. Vienen chicos de afuera, compiten, hay una linda competencia acá, y eso es algo que hemos trabajado creo que muy bien en la interna de la selección. Los chicos saben que tienen competencia, se apoyan, dan para adelante, hay un lindo grupo, tanto en sub 20 como en sub 17, que han entendido el proyecto y eso los va a hacer crecer mucho más aún.

Pinta para un equipazo la Selección sub-20, ¿los emociona?

Sí, yo creo que estamos todos muy ilusionados. Hay una linda camada, hay una linda generación 2007 aquí y los chicos que están a favor del tema. Es conjuntar las cantidades de entrenamiento que podamos tener, la cantidad de competencias previas que podamos tener, entonces, para confirmar una gira, una fecha FIFA con ellos.

¿Ya hay partido?

Se está terminando de cerrar. Francis está en esa situación de poderla confirmar.

¿Colombia, me han dicho, por ahí?

Puede ser, pero estamos buscando tal vez afuera, Europa también. Entonces, él está en eso, está terminando de confirmarlo, pero sería muy importante para el crecimiento de estos chicos, buenos chicos, que tienen el proyecto, que vienen ilusionados. Ahora lo vimos cuando vinieron en esta última fecha FIFA, una muy linda integración entre todos. Eso habla muy bien, que se sienten cómodos aquí cuando vienen y hay muy buena calidad.

Parece que los 11 serán integrados en su mayoría por futbolistas de afuera, ¿cierto?

Sí, los que vinieron la otra vez con un plus importante, combinando acá, pero bueno, eso es relativo. Se verá quién puede llegar mejor. Lo que sí hay, hay calidad y hay cantidad también. Creo que en este caso se le va a complicar esa decisión para bien, para el profesor. Se le va a complicar para bien tomar decisiones porque creo que ahí hay calidad.

¿Qué le pareció Víctor Vandenbroucke, jugador del Genk de Bélgica?

Tiene una lectura muy buena de la visión del juego, de salir, de cómo lee. Me pareció muy interesante, además de su personalidad, muy callado pero muy serio para trabajar. Creo que se fue muy contento. Hemos tenido ahora, justo hace diez días, tuvo una lesión de tres semanas, muscular, en el equipo, pero bueno, ya estamos trabajando, hay muy buena comunicación con el club. Todos sorprendieron para bien, pero bueno, Víctor en ese sentido.

¿Qué ha pasado con Luis Suazo?

Luis está generando muy buena impresión en su club. La convocatoria de la última fecha FIFA, porque estaba en proceso ya para jugar en Primera. Entonces, ha tenido un crecimiento muy bueno, estamos en continua comunicación con él, con el papá, por supuesto, y con el club. En todo su crecimiento ha crecido muchísimo en todos los sentidos.

¿Sigue ilusionado con Honduras?

Sí, sí, claro. Sí, sí, él no ha venido. Le vuelvo a repetir, es un gusto jugar con él porque estaba por poder debutar en el club, entonces teníamos eso.

¿Veremos a Keyvan Figueroa con la camisa de la H?

Bueno, está en comunicación.

¿Disponibilidad sí hay?

Sí, siempre hay disponibilidad, siempre hay disponibilidad. Las puertas, vuelvo a repetir, están abiertas para todos y hay disponibilidad.

¿Y disponibilidad del otro lado?

Bien, claro que sí. O sea, hay que ver, en eso está, en estas giras está realizando Francis también. Entonces, no nos apresuremos, no hay nada para ver. El chico, hablando de selecciones menores, es del 2011, sub 15, así que hay tiempo, como otros chicos también, así que tranquilos. Hay que estar pacientes, creo que vamos por un camino en todos los sentidos y hay que seguir en ese camino.