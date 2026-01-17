Arbeloa responde a la pitada del Bernabéu y lo que pasó con Vini-Florentino

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, destacó a Bellingham, Vinicius, Fede Valverde y Mbappé como los cuatro referentes, los tres primeros castigados con silbidos ante el Levante por la grada del Santiago Bernabéu, en su primer triunfo en el banquillo del primer equipo.
"A Jude le he visto bien durante toda la semana. Asume responsabilidad, no se esconde. Lo que ha corrido hoy ha sido una barbaridad. Ha sido una pena que no marcase ese gol que habría sido premio a su esfuerzo. Es uno de los líderes y está marcado a hacer cosas grandes en el Real Madrid. Con Vini, Fede y Mbappé son los cuatro referentes", dijo en rueda de prensa.
Como hizo tras la eliminación de Copa del Rey en Albacete, Arbeloa se puso él primero a la hora de asumir la pitada de la afición madridista que acudió al Bernabéu.
"Es un acto que responde a que no venimos de una semana buena y el público tiene todo su derecho a mostrar su descontento. Es mi primer partido como entrenador en el Bernabéu y me tengo que ganar su cariño como entrenador. Esos pitos eran para todos, para mí el primero, que soy el líder de este equipo", aseguró.
Sobre los gritos contra el presidente Florentino Pérez, el entrenador aseguró que "sé de donde vienen los pitos, estas campañas no son de gente que no quiere a Florentino, sino que no quieren al Madrid. No me van a engañar, es la persona más importante de este club junto a Bernabéu y los madridistas somos conscientes de lo que ha hecho Florentino por este club. Sabemos de dónde vienen estos pitos".
En lo positivo, Arbeloa se quedó con el triunfo por 2-0 gracias a la reacción en la segunda parte de su equipo. "Sabíamos la dificultad del partido por todo el ambiente que se había creado. No es fácil jugar tras una gran decepción, uno no siente la misma confianza. Necesitábamos jugadores con mucha responsabilidad", destacó.
"Hay que trabajar mucho estos partidos y hay que hacer las cosas mucho mejor que en la primera parte. Tenemos mucho margen de mejora, hay que trabajar que se desgasten los rivales para que aparezcan espacios con el cansancio. Nos viene bien ganar y tenemos que hacer muchas cosas mejor para ganar los partidos", analizó.
Agradeció el técnico madridista el esfuerzo realizado por el francés Kylian Mbappé, recién recuperado de un esguince de rodilla que le impide jugar al cien por cien.
"Le doy gracias por el esfuerzo porque viene con la rodilla tocada. Cualquier otro se podía echar atrás y en dos días me ha demostrado que es un auténtico líder. Lo primero que hizo fue tirarme un caño en un rondo para darme la bienvenida. Estoy superfeliz de entrenarle y de verle de lo que es capaz de hacer. Me lo llevaré para toda la vida y por como es como persona, un chico sensacional que marca diferencias todos los partidos", valoró.
Por último, valoró una imagen que protagonizó en la llegada al Bernabéu, cuando en el camino hacia el vestuario se detuvo ante las 15 Copas de Europa del club.
"Es la primera vez que hago ese recorrido al vestuario y uno siente en un instante lo que es el Real Madrid, su historia, la exigencia y lo bonito que es estar aquí cada día. Llevo muchos años pero no dejo de sentirme especial cada día en el club. Ver esas 15 Copas de Europa juntas que te dan la bienvenida, uno entiende la magnitud del mejor equipo del mundo y de la historia", sentenció.
"Siempre he sido una persona que ha respetado mucho y lo seguirá haciendo al Bernabéu. A mí también me han silbado mucho y a este club le hace grande la exigencia de nuestro público. Sabemos de dónde venimos y lo que nos pide el Bernabéu. Esa exigencia la debemos tomar a bien porque saben que podemos dar mucho más y no hay nada que reprochar a la afición", aseguró en rueda de prensa.
Palabras sobre Vinicius
"Como entrenador del Real Madrid lo único que voy a trabajar es por tener al mejor Vinicius. Voy a exigir a sus compañeros que le busquen, que le den el máximo número de balones posibles porque es el jugador más desequilibrante del mundo. Refleja lo que es el Real Madrid. No tiene miedo, siempre la pide, defiende el escudo a capa y espada y lo ha hecho desde que llegó siendo un niño. Estoy orgullosísimo de ser su entrenador y nos va a dar muchos títulos como ya ha hecho", añadió en rueda de prensa.
Arbeloa recordó la gran imagen que dejó 'Vini' en la final de la Supercopa de España el pasado domingo, ante el Barcelona, así como su papel en las dos 'Champions' que ha ganado el Real Madrid con el brasileño con papel de protagonista.
"No creo que le piten de forma mayoritaria todos los partidos. Respeto muchísimo al público del Bernabéu, es un de las razones por las que esté club es tan grande. Quieren ver la mejor versión de Vini, la que se vio hace una semana ante el Barcelona y que no se le olvide a nadie que nos ha dado varias Champions", dijo.
"Se echó el equipo a la espalda siendo un chaval y ahora hay que trabajar para buscarle y que siga desequilibrando, para que vuelva la versión que puede dar y haga felices a nuestros aficionados. Es uno de los nuestros y lo va a ser mucho tiempo", sentenció.
"No creo que le piten de forma mayoritaria todos los partidos. Respeto muchísimo al público del Bernabéu, es un de las razones por las que esté club es tan grande. Quieren ver la mejor versión de Vini, la que se vio hace una semana ante el Barcelona y que no se le olvide a nadie que nos ha dado varias Champions", dijo.
"Se echó el equipo a la espalda siendo un chaval y ahora hay que trabajar para buscarle y que siga desequilibrando, para que vuelva la versión que puede dar y haga felices a nuestros aficionados. Es uno de los nuestros y lo va a ser mucho tiempo", sentenció.