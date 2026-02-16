Arbeloa le responde a Mourinho y señala cómo lo recibirán en el Bernabéu

Lisboa, Portugal.

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, aseguró en vísperas de su segundo reencuentro en 20 días con su gran maestro, el portugués Jose Mourinho, que le desea "lo mejor" y espera que gane todos los títulos que dispute menos la Champions League, en la que, dijo, su "objetivo es eliminar al Benfica".

"Si invito a Jose, será algún día a comer, no necesita sentarse en el sofá gris. Ya sabéis que somos buenos amigos, que nos deseamos siempre lo mejor el uno al otro y tenemos una grandísima relación. Lo único que puedo decir es que le deseo siempre lo mejor, que mi objetivo es eliminar al Benfica, pero que después lo pueda ganar todo. Le deseo a él y a su familia todo lo mejor", señaló en rueda de prensa.

Arbeloa ensalzó a Mourinho como el gran líder de su rival en el 'play off' de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones, tras sufrirlo con un 4-2 en la última jornada de la fase de liga de la competición.