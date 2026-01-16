Arbeloa confirma sensible baja ante Levante y revela anécdota que contó a los jugadores

Madrid, España.

Álvaro Arbeloa ha asegurado que entiende que el aficionado del Real Madrid esté "dolido y decepcionado" por la eliminación en la Copa del Rey ante el Albacete, pero le ha pedido "apoyo" para los jugadores en el partido de la Liga Española de este sábado ante el Levante UD en el Santiago Bernabéu. El entrenador merengue respondió si Kylian Mbappé podrá jugar contra el Levante tras no estar a mitad de semana contra Albacete, confirmó una nueva baja y desveló una anécdota que contó a los jugadores tras el fracaso copero.

Partido contra el Levante: "Enfocados y con muchas energías y ganas de jugar un partido que es fundamental. Queremos volver a nuestro estadio y seguir con la lucha por la Liga. Queremos refrendar esa motivación con un gran partido". Ambiente del Bernabéu: "Respeto mucho la opinión del Bernabéu. Entiendo que el aficionado esté dolido y decepcionado, pero les voy a pedir apoyo a sus jugadores. Las grandes hazañas se han conseguido cuando el Bernabéu ha estado con sus jugadores. Les voy a pedir que estén a nuestro lado, nos apoyen y esperemos que esta temporada termine como queremos". Su 'madrugón' para ir a Valdebebas: "Suelo entrar pronto y claro que hay mucho trabajo. He venido aquí a trabajar y voy a dar lo mejor de mí mismo y trabajaré las horas necesarias para poner al equipo donde se merece y ganar todos los títulos posibles". Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. ¿Podrá estar disponible Kylian Mbappé?: "Está mejor y va a estar en la convocatoria". Trabajo físico: "Si alguien quiere que mis palabras sean una crítica hacia Xabi y su cuerpo técnico van a estar muy equivocados. En Albacete faltaron ideas, físico y muchas cosas y el responsable fui yo y de aquí en adelante el responsable seré yo. Es un privilegio trabajar con Antonio Pintus y vamos a trabajar para recuperar la mejor versión de los jugadores en todos sus aspectos".

El mensaje a Vinicius en Albacete: "Con respecto a eso, la convocatoria estuvo formada por jugadores que podían jugar. Los que se quedaron era porque estaban lesionados o había esfuerzo de lesión. Agradecí el esfuerzo de Vini porque sé de dónde venía, el esfuerzo que había hecho. No paró de encarar, pedir el balón... Eso es ser un líder y eso es lo que necesito de Vinicius y lo que quiero ver en él. También he leído muchas críticas a los canteranos y me vais a tener siempre enfrente porque la cantera del Madrid es la mejor del mundo". Convocatoria de Albacete: "Los que se quedaron en Madrid no podían viajar. Todos los que viajaron podían. Los que se quedaron no podían y tenían riesgo de lesión". Jude Bellingham: "Hemos entrenado un par de días y te das cuenta de la clase que tiene y tiene que ser otro de los líderes del equipo, con al capacidad que tiene para jugar al fútbol. Me gustan los jugadores con movilidad y yo le voy a pedir que sea importante, que tenga trascendencia en el juego. Quiero que salga al campo y tenga claro lo que tiene que hacer". Fede Valverde y el lateral derecho: "La suerte que tengo con Fede es que de portero también lo haría bien. Es un chico con una capacidad tan grande para jugar al fútbol que lo haría bien en cualquier sitio. El otro día estuvo en su posición natural y tengo en él un gran capitán y ha jugado donde allí se la ha pedido. Le vamos a ver en muchas posiciones. Me gusta un equipo en el que haya mucha movilidad, en el que se intercambien posiciones. Vais a ver un equipo con el lateral por dentro, por fuera... con mucha movilidad. Para mí Valverde es lo que debe ser un jugador del Madrid, lo que encarna el espíritu de Juanito. Fede es madridismo". Actitud en la banda: "En el Castilla no tengo ni que elevar la voz para que me escuchen, aquí en un campo en el que se grita es difícil que me oigan. Hablé con los que estaban cerca en banda. Es complicado que un jugador en un campo así te oiga. Mi trabajo fundamental es hablarle durante la semana y que tengan claro lo que tienen que hacer. Intento ser un entrenador calmado y no dejarme llevar por las emociones. Echo de menos que no me puedan escuchar".