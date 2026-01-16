Decomisan cargamento de cocaína en un buque en Puerto Cortés

Puerto Cortés.

Un cargamento de presunta cocaína fue decomisado por la Policía Nacional durante una inspección de rutina a un buque mercante en la terminal marítima de Puerto Cortés.

La droga, distribuida en 10 paquetes rectangulares, estaba escondida en uno de los compartimientos de la embarcación, la cual había salido de Colombia y tenía como destino final Estados Unidos, según información oficial.