Decomisan cargamento de cocaína en un buque en Puerto Cortés

Un cargamento de presunta cocaína fue decomisado por la Policía Nacional durante una inspección de rutina a un buque mercante en la terminal marítima de Puerto Cortés.
La droga, distribuida en 10 paquetes rectangulares, estaba escondida en uno de los compartimientos de la embarcación, la cual había salido de Colombia y tenía como destino final Estados Unidos, según información oficial.
El hallazgo se realizó en el cuadrante 5 del puerto, específicamente en la bodega de proa del barco, donde agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con personal de la Marina Mercante, localizaron la sustancia sospechosa.
Hasta ahora no se reportan capturas relacionadas con el decomiso. Las autoridades indicaron que el Ministerio Público ya inició las diligencias legales correspondientes y que las muestras serán enviadas a los laboratorios forenses para confirmar el tipo de droga, su pureza y el valor en el mercado ilícito.
Tras la inspección, la fiscal asignada al caso autorizó que el buque continuara su travesía y saliera del centro logístico portuario con rumbo a territorio estadounidense.