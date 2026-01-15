Giro con nuevo DT del Real Madrid, sustituto de Arbeloa y Barça quiere a crack

El mercado de pases continúa avanzando y estos son los últimos fichajes, bajas e intereses en los grandes equipos del fútbol internacional.
OFICIAL // La Roma firmó al delantero francés Robinio Vaz, procedente del Olympique Marsella, por las próximas cuatro temporadas y media, hasta junio de 2030.
OFICIAL // El Atlético de Madrid y el Atalanta comunicaron oficialmente este jueves el traspaso del delantero Giacomo Raspadori del conjunto español al italiano, seis meses después de incorporación al club rojiblanco procedente del Nápoles.
El Inter Miami de Lionel Messi ha presentado este jueves a Sergio Reguilón como su nuevo fichaje.
OFICIAL // El argentino Facundo Buonanotte, del Brighton & Hove Albion, ha roto su cesión en el Chelsea y se ha marchado a préstamo hasta final de temporada al Leeds United.
Según Tim Vickery en Sky Sports News, Lucas Paquetá tiene pensado seriamente en regresar a Brasil para fichar por el Flamengo.
OFICIAL // El Santos anunció este miércoles la contratación del centrocampista brasileño Gabriel Menino, quien jugará en el equipo de Neymar cedido por el Atlético Mineiro hasta el final de temporada.
OFICIAL // El Atlético de Madrid anunció este jueves la ampliación de contrato del extremo internacional argentino Giuliano Simeone por dos temporadas más, del 30 de junio de 2028 hasta la misma fecha de 2030, tras su irrupción del último año y medio en el primer equipo, con el que ha jugado 77 partidos.
OFICIAL // El West Ham United confirmó este jueves el fichaje de Paco Jémez como asistente de Nuno Espirito Santo. Jémez, que tiene pasado como futbolista, empezó a entrenar en 2007 y su mejor etapa fueron los cinco años que estuvo en el Rayo Vallecano, además de haber pasado por México e Irán.
Fabrizio Romano detalla que no se han producido conversaciones entre N'Golo Kanté y el Al Ittihad para la renovación del contrato, mientras continúan los contactos con el Fenerbahçe. El centrocampista francés ve con buenos ojos el traslado al club turco.
Fabrizio Romano informa que el Vasco da Gama habría llegado a un acuerdo con el Udinese para hacerse con los servicios de Brenner.
Uno de los nombres que aparece en la mesa para el PSG de Luis Enrique es el de Enzo Fernández del Chelsea. El argentino ya ha estado vinculado a equipos como el Real Madrid.
OFICIAL // El Aris FC ha anunciado el regreso del defensor húngaro Marko Kerkez.
Raphinha cuenta a la BBC que gracias a Hansi Flick sigue en el Barcelona: "Si no hubiera venido Hansi Flick, me habría ido del Barça. Él lo cambió todo. Me dijo que iba a ser importante. Eso es lo que necesita un jugador: confianza. Tenía muchas dudas sobre mí mismo. Tengo la mala costumbre de criticarme duramente, así que esa presión me hizo pensar en irme del club", recuerda.
El PSG ya habría comenzado a tener sus primeros contactos para renovar a su estrella, el actual Balón de Oro Ousmane Dembélé, quien acaba contrato en 2028.
Según informan desde España, equipos como Liverpool, Manchester City, PSG y Bayern tienen en la mesa el nombre de Xabi Alonso.
Según la Cadena SER, el Real Madrid ha sondeado a varios entrenadores de cara a la temporada que viene. Esto viene después del mal debut de Arbeloa como DT tras ser eliminado de la Copa del Rey ante el Albacete en los octavos de final.
Según informa Sky Sports Alemania, Jürgen Klopp está considerando seriamente hacerse cargo del Real Madrid si el club blanco le se lo ofrece.
"Klopp está considerando seriamente regresar como entrenador si el Real Madrid hace un movimiento concreto para el verano. Él volvería si todo encaja con el proyecto del Real Madrid", revela el reportero alemán de Sky. Cabe recordar que el DT por ahora colabora con Red Bull como director global de fútbol.
L'Equipe publica que Kylian Mbappé mantuvo contacto con la cúpula del Real Madrid para sugerirles la vuelta de Zinedine Zidane. El delantero no estaría convencido con la llegada de Arbeloa para suplir a Xabi Alonso y considera que su compatriota es el único capaz de revertir la complicada situación del club.
Julián López de Lerma será el nuevo entrenador del castilla, a falta de confirmación oficial. Este era el entrenador del Juvenil A del Real Madrid y todo parece indicar que ascendería a entrenador del filial madrista en sustitución de Álvaro Arbeloa, que se acaba de hacer con las riendas del primer equipo.
BOMBA / Barcelona mantiene el nombre de Julián Álvarez en carpeta ante la inminente salida de Lewandowski a final de temporada. El cuadro catalán no renuncia al fichaje del delantero argentino, cuya operación no será nada fácil con el Atlético debido a su valor en EL mercado: 100 millones de euros.