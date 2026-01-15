Giro con nuevo DT del Real Madrid, sustituto de Arbeloa y Barça quiere a crack

Raphinha cuenta a la BBC que gracias a Hansi Flick sigue en el Barcelona: "Si no hubiera venido Hansi Flick, me habría ido del Barça. Él lo cambió todo. Me dijo que iba a ser importante. Eso es lo que necesita un jugador: confianza. Tenía muchas dudas sobre mí mismo. Tengo la mala costumbre de criticarme duramente, así que esa presión me hizo pensar en irme del club", recuerda.