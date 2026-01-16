Pastor profetizó fichaje de Onan Rodríguez a Olimpia y vaticina dónde jugará después

El pastor hondureño Germán Garay fue tendencia tras profetizar públicamente el futuro futbolístico de Onan Rodríguez, a quien señaló como próximo refuerzo de un club grande de Honduras y con proyección internacional hacia la Major League Soccer (MLS). El mensaje fue pronunciado en una vigilia el 4 de enero de 2026 durante un servicio en una iglesia evangélica, en un ambiente de alabanza y fervor religioso que llamó la atención de los presentes y de los seguidores en redes sociales. Mientras Garay compartía sus palabras, Onan Rodríguez se puso de pie en medio de la congregación para dar gracias a Dios, visiblemente conmovido, levantando sus manos en señal de adoración. El pastor aseguró que no acostumbra a profetizar al inicio de sus prédicas, pero explicó que, al escuchar sobre un “pacto”, sintió una conexión divina con el futbolista y decidió dirigirse directamente a él frente a todos.

En su mensaje, Garay afirmó que el crecimiento de Rodríguez no estaría ligado únicamente a su talento deportivo, sino a un pacto espiritual que, según dijo, Dios tiene con él y con su familia. "Por ese pacto viene una promoción en estos días", expresó el pastor, adelantando que el jugador recibiría una noticia a nivel nacional y que su carrera atravesaría una etapa de transición hacia un equipo más grande del que integra actualmente, con un cambio de ciudad incluido. La profecía fue más allá al mencionar un futuro internacional para Onan Rodríguez, al asegurar que en un par de años lo visualiza con "la bandera de Estados Unidos detrás", afirmando que fichará en la MLS.

Además, Garay destacó que esa misma “luz” espiritual lo llevará a destacar sobre muchos de sus compañeros y a llegar a la Selección Nacional de Honduras, comparándolo incluso con la historia bíblica de David, el pequeño que Dios levantó para grandes propósitos.

LA PROFECÍA DEL PASTOR

No voy a fingir quién es usted, no voy a fingir que no sé quién es, porque ya lo sé. Así que, solo cuando di el pacto, el Señor me dijo: dile que no es su talento, es el pacto que yo tengo con él y con su familia. Levanta tu mano. Dice Dios: por ese pacto, por ese pacto viene una promoción en estos días. A raíz de ese pacto, dice Dios, voy a poner una noticia a nivel nacional. Pero eso no termina allí, porque en un par de años yo veo la bandera de Estados Unidos detrás de ti. Dice el Señor: vas a fichar en la MLS.