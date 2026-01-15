Mbappé al mando: el técnico que desea para reemplazar a Arbeloa en el Real Madrid

Kylian Mbappé se ha convertido en una voz influyente dentro del club, con autoridad para incidir en ciertas decisiones. Sin embargo, el delantero francés no termina de mostrarse convencido con el reemplazante de Xabi Alonso.
Kylian Mbappé ha sido apuntado como uno de los principales implicados en la salida de Xabi Alonso del Real Madrid.
A pesar de los rumores y versiones que circularon, Mbappé fue uno de los futbolistas que se despidió públicamente del entrenador español tras confirmarse su partida. “Fue poco tiempo, pero un verdadero placer jugar contigo y aprender de tu conocimiento. Gracias por la confianza brindada desde el primer día”, manifestó a través de su cuenta de Instagram.
"Te recordaré como un entrenador que tenía ideas claras y que sabe mucho de fútbol. Mucha suerte en tu próximo capítulo", cerraba el delantero.
Tras el adiós de Xabi, el Real Madrid rápidamente anunció a Álvaro Arbeloa como su sucesor. Pero el debut del 'Espartano' fue de la peor forma: eliminado de la Copa del Rey contra el Albacete en los octavos de final.
El conjunto merengue perdió la Supercopa española y Copa del Rey en un lapso de solo cuatro días. La presentación de Arbeola, dejando fuera de la convocatoria a figuras como Bellingham, Rodrygo o el propio Mbappé, no sentó nada bien al madridismo y ahora el galo ha vuelto a mover los hilos.
De acuerdo con los últimos reportes de la prensa española, el atacante de 27 años habría mantenido contacto con la cúpula blanca para sugerirles quién debería ser el próximo entrenador del equipo.
Y es que Mbappé todavía está obsesionado con ser dirigido por Zinedine Zidane y espera que su compatriota pueda regresar al banquillo del Real Madrid, lo que sería su tercera etapa.
Zidane tendría un acuerdo verbal con la federación francesa para reemplazar a Didier Deschamps cuando acabe el Mundial 2026. Sin embargo, 'Kiki' no está dispuesto a esperar tanto, y pretende aprovechar la oportunidad que se presenta ahora en el Real Madrid para poder coincidir con uno de sus referentes.
Mbappé no estaría convencido con la llegada de Arbeloa y asegura que 'Zizou' tiene mayor preparación para asumir este reto. Considera que solo el marsellés es capaz de revertir la situación del club.
Zidane no se cerraría las puertas a vivir una tercera etapa en el Madrid, y aceptaría sustituir a Arbeloa. Pero como vuelven a recordar desde L’Équipe, tan solo firmaría un contrato válido hasta el 30 de junio para poder ser el seleccionador de Francia cuando termine el Mundial.
Es recordado por ser el entrenador que conquistó las tres Champions consecutivas con los blancos (2016, 2017 y 2018). Además ganó dos Ligas, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de España y dos Supercopas de Europa (11 títulos).
El Nacional, por su parte, publica que la madre de Mbappé, Fayza Lamari, también habría recomendado a la directiva del Real Madrid la vuelta de Zidane a la dirección técnica.
Kylian viene de superar unas molestias en su rodilla izquierda, por lo que no pudo aportar en la final de la Supercopa que perdieron ante Barcelona. Ingresó de cambio en los últimos minutos y generó polémica al ordenar que no le hicieran el pasillo a los culé tras ganar el título.
Mientras tanto, Xabi Alonso queda libre, Arbelota toma su lugar, pero la estrella del plantel confía en que Florentino Pérez pueda intentar convencer a Zidane de regresar al equipo.
Tras el fracaso en Copa, el Real Madrid debe pasar página y enfocarse en el partido del sábado contra el Levante en LaLiga. Están obligados a ganar en un Santiago Bernabéu que podría ser una caldera si la actitud de los jugadores no cambia.