Arbeloa se pronuncia sobre el caso Negreira y manda un dardo al Barcelona

España.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid , insistió en su idea de que, el hecho de ganar a su equipo, supone “uno de los retos del año para todos los equipos” y que, por ello, lo será también este domingo (21:00 horas CET, -1 GMT) para un Valencia, del que ensalzó el ambiente en Mestalla, la calidad de plantilla ya su técnico, Carlos Corberá.

"Estamos muy concienciados de la dificultad del partido de mañana . Cada visita a Mestalla es un partido complicado por el ambiente, el gran equipo que tiene Valencia y el gran trabajo de Corberán desde que llegó. Sabemos que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para sacar los tres puntos", dijo en rueda de prensa.

"Valencia siempre es una ciudad en la que nos sentimos muy queridos por los aficionados madridistas, pero cada vez que va el Real Madrid hay un gran ambiente. Para todos los equipos, ganar al Real Madrid es uno de los retos del año, y para el Valencia así será", añadió.