Arbeloa elogia a Vinicius y defiende Brahim Díaz a tras la victoria en Champions

Madrid, España.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ponderó el rendimiento del brasileño Vinícius Junior este martes ante el Mónaco (6-1), autor de un gol y dos asistencias, y señaló que el abrazo que le dio su futbolista al celebrar su tanto se lo dio “a todo el madridismo” y a “toda la gente que le ha apoyado” en los momentos de dificultad. “Hemos visto a un Vinicius que cuando está así es imparable, el jugador más desequilibrante que hay. Le necesitamos, muy feliz por él. Se merece el abrazo de todos sus compañeros y la ovación del Bernabéu. Ese abrazo era para todo el madridismo. Era un abrazo a toda la gente que le ha apoyado. Ha sido una noche redonda para todo el madridismo”, dijo en rueda de prensa. “Yo he visto al público entregado a Vinícius, apoyándole y creándole. Es un ‘Vini’ que necesita sentirse querido por la afición. No es fácil para todos los que hemos estado ahí dentro, pero el público del Bernabéu es justo y se ha visto hoy, recompensando el esfuerzo de los jugadores, los goles y el sacrificio. Nos tocaba a nosotros darle la vuelta y lo hemos hecho”, continuó.

“Es un jugador importantísimo. Le necesito feliz, concentrado en su juego. Le pido que disfrute porque tiene toda mi confianza para mostrar su fútbol y sacar toda la magia que tiene”, añadió. Un Vinícius que, tras ser el más silbado por su afición el sábado, se redimió este martes con su partido ante el Mónaco. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. “Yo he visto hoy un Bernabéu entregado a Vinícius y a todos. Han hecho un gran partido con el balón. Ha habido un esfuerzo enorme. Lo que ha corrido Bellingham no ha sido normal. Fede y Camavinga fuera de sus posiciones naturales... como entrenador me pone feliz que antepongan el equipo a intereses personales”, explicó. Un goleada al Mónaco tras la que Álvaro Arbeloa, tras ocho días como entrenador del Real Madrid en lugar de Xabi Alonso, no consideró que su equipo sea uno de los favoritos a la Liga de Campeones, pero sí el Real Madrid por ser el club que es en una competición en la que ha ganado 15 títulos, el que más. “El de Arbeloa no. El Real Madrid siempre es favorito a todo, esta es su competición. Hay grandísimos equipos y queda un mundo, pero el Real Madrid siempre va a ser favorito en esta competición”, apuntó. “Es una victoria de los jugadores. De su talento. De las ganas que le están poniendo. Esto es de los chicos. Las medallas son para ellos y para el público. Cuando el Bernabéu está de nuestro lado somos un gran equipo”, continuó. Además, no quiso compararse con Zinedine Zidane, quien también tomó el banquillo del Real Madrid desde el Castilla hace 10 temporadas y encadenó tres Ligas de Campeones de forma consecutiva. “Lo que pasó en aquella época fue histórico, porque no se había conseguido nunca. Lo que hizo Zidane fue excepcional y será difícil repetirlo. Nosotros vamos a luchar por todo este año”, dijo. Por otro lado, destacó el partido del francés Eduardo Camavinga, quien, tras ser sustituido al descanso el sábado frente al Levante, jugó como lateral izquierdo frente al Mónaco. “El primer tiempo contra el Levante fue malo de todo el equipo, y mío. Yo nunca señalo a nadie cuando hago cambios, tomo decisiones en base al bien del equipo. A veces buscando un perfil diferente, otra energía... Camavinga es un gran futbolista con capacidad de jugar en diferentes posiciones. Con balón va a sentirse mucho más cómodo que si fuera un lateral normal y tiene un físico excepcional”, destacó.

