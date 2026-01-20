Arbeloa elogia a Vinicius y defiende Brahim Díaz a tras la victoria en Champions

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ponderó el rendimiento del brasileño Vinícius Junior este martes ante el Mónaco (6-1), autor de un gol y dos asistencias, y señaló que el abrazo que le dio su futbolista al celebrar su tanto se lo dio “a todo el madridismo” y a “toda la gente que le ha apoyado” en los momentos de dificultad.
“Hemos visto a un Vinicius que cuando está así es imparable, el jugador más desequilibrante que hay. Le necesitamos, muy feliz por él. Se merece el abrazo de todos sus compañeros y la ovación del Bernabéu. Ese abrazo era para todo el madridismo. Era un abrazo a toda la gente que le ha apoyado. Ha sido una noche redonda para todo el madridismo”, dijo en rueda de prensa.
“Yo he visto al público entregado a Vinícius, apoyándole y creándole. Es un ‘Vini’ que necesita sentirse querido por la afición. No es fácil para todos los que hemos estado ahí dentro, pero el público del Bernabéu es justo y se ha visto hoy, recompensando el esfuerzo de los jugadores, los goles y el sacrificio. Nos tocaba a nosotros darle la vuelta y lo hemos hecho”, continuó.
“Es un jugador importantísimo. Le necesito feliz, concentrado en su juego. Le pido que disfrute porque tiene toda mi confianza para mostrar su fútbol y sacar toda la magia que tiene”, añadió.
Un Vinícius que, tras ser el más silbado por su afición el sábado, se redimió este martes con su partido ante el Mónaco.
“Yo he visto hoy un Bernabéu entregado a Vinícius y a todos. Han hecho un gran partido con el balón. Ha habido un esfuerzo enorme. Lo que ha corrido Bellingham no ha sido normal. Fede y Camavinga fuera de sus posiciones naturales... como entrenador me pone feliz que antepongan el equipo a intereses personales”, explicó.
Un goleada al Mónaco tras la que Álvaro Arbeloa, tras ocho días como entrenador del Real Madrid en lugar de Xabi Alonso, no consideró que su equipo sea uno de los favoritos a la Liga de Campeones, pero sí el Real Madrid por ser el club que es en una competición en la que ha ganado 15 títulos, el que más.
“El de Arbeloa no. El Real Madrid siempre es favorito a todo, esta es su competición. Hay grandísimos equipos y queda un mundo, pero el Real Madrid siempre va a ser favorito en esta competición”, apuntó.
“Es una victoria de los jugadores. De su talento. De las ganas que le están poniendo. Esto es de los chicos. Las medallas son para ellos y para el público. Cuando el Bernabéu está de nuestro lado somos un gran equipo”, continuó.
Además, no quiso compararse con Zinedine Zidane, quien también tomó el banquillo del Real Madrid desde el Castilla hace 10 temporadas y encadenó tres Ligas de Campeones de forma consecutiva.
“Lo que pasó en aquella época fue histórico, porque no se había conseguido nunca. Lo que hizo Zidane fue excepcional y será difícil repetirlo. Nosotros vamos a luchar por todo este año”, dijo.
Por otro lado, destacó el partido del francés Eduardo Camavinga, quien, tras ser sustituido al descanso el sábado frente al Levante, jugó como lateral izquierdo frente al Mónaco.
“El primer tiempo contra el Levante fue malo de todo el equipo, y mío. Yo nunca señalo a nadie cuando hago cambios, tomo decisiones en base al bien del equipo. A veces buscando un perfil diferente, otra energía... Camavinga es un gran futbolista con capacidad de jugar en diferentes posiciones. Con balón va a sentirse mucho más cómodo que si fuera un lateral normal y tiene un físico excepcional”, destacó.
CASO BRAHIM DÍAZ
Álvaro Arbeloa defendió a su futbolista, Brahim Díaz, quien falló el penalti que le pudo dar la Copa África a Marruecos, y señaló que hizo “un torneo excepcional” y que si Marruecos “llegó a la final” fue “en un porcentaje muy alto por el torneo” que firmó Brahim.
“Ha hecho un torneo excepcional. Si Marruecos llegó a la final es en un porcentaje muy alto por el torneo que ha hecho Brahim. Con muchísimas ganas de recibirle y darle un abrazo. Es un chico con muchas capacidades y nuestra fuerza de jugar se puede adaptar en varios puestos. El jueves estará con nosotros. Los compañeros tienen ganas de darle un abrazo”, señaló.
Un Brahim que pidió perdón en sus redes sociales por el penalti que chutó 'a lo Panenka' en el tiempo añadido antes de caer en la prórroga, y aseguró que le "duele el alma".
Antes de regresar a la capital de España para sumarse a la dinámica del Real Madrid, algo que hará este jueves, Brahim dejó un mensaje repleto de dolor en sus redes sociales tras caer en la final de la Copa África.
"Me duele el alma. Soñé con este título gracias a todo el amor que me habéis dado, a cada mensaje, a cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo. Luché con todo lo que tenía, con el corazón por encima de todo", escribió hacia todos los aficionados de la selección marroquí junto a una imagen en blanco y negro cabizbajo con la medalla de subcampeón.
"Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón.Me costará recuperarme, porque esta herida no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré. No por mí, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo", continuó.
Brahim acabó la Copa África recibiendo cariacontecido la Bota de Oro como máximo goleador del torneo. Horas después prometió darlo todo para en el futuro devolver en otro torneo lo que siente que arrebató a Marruecos.
"Seguiré adelante hasta que algún día pueda devolveros todo este amor y ser el orgullo para mi pueblo marroquí", sentenció.