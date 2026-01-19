  1. Inicio
El desgarrador mensaje de Brahim Díaz tras su error: "Me duele el alma"

"Me costará recuperarme, porque esta herida no cicatriza fácilmente", lamentó Brahim Díaz por lo que hizo en la final de la Copa Africana.

  Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 11:03
El desgarrador mensaje de Brahim Díaz tras su error: Me duele el alma

Brahim Díaz erró un penal en la final de la Copa Africana ante Senegal.
Madrid, España.

Brahim Díaz, delantero del Real Madrid internacional con Marruecos, mostró el dolor que siente tras caer en la final de la Copa África ante Senegal, perdonando un penalti por el que pidió perdón, que chutó 'a lo Panenka' en el tiempo añadido antes de ceder en la prórroga, y aseguró que le "duele el alma".

Antes de regresar a la capital de España para sumarse al Real Madrid, Brahim dejó un mensaje repleto de dolor en sus redes sociales tras caer en la final de la Copa África.

"Me duele el alma. Soñé con este título gracias a todo el amor que me habéis dado, a cada mensaje, a cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo. Luché con todo lo que tenía, con el corazón por encima de todo", escribió hacia todos los aficionados de la selección marroquí junto a una imagen en blanco y negro cabizbajo con la medalla de subcampeón.

"Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón. Me costará recuperarme, porque esta herida no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré. No por mí, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo", continuó.

Brahim acabó la Copa África recibiendo cariacontecido la Bota de Oro como máximo goleador del torneo. Horas después prometió darlo todo para en el futuro devolver en otro torneo lo que siente que arrebató a Marruecos.

"Seguiré adelante hasta que algún día pueda devolveros todo este amor y ser el orgullo para mi pueblo marroquí", sentenció.

