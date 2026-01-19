El desgarrador mensaje de Brahim Díaz tras su error: "Me duele el alma"

Madrid, España.

Brahim Díaz, delantero del Real Madrid internacional con Marruecos, mostró el dolor que siente tras caer en la final de la Copa África ante Senegal, perdonando un penalti por el que pidió perdón, que chutó 'a lo Panenka' en el tiempo añadido antes de ceder en la prórroga, y aseguró que le "duele el alma".

Antes de regresar a la capital de España para sumarse al Real Madrid, Brahim dejó un mensaje repleto de dolor en sus redes sociales tras caer en la final de la Copa África.

"Me duele el alma. Soñé con este título gracias a todo el amor que me habéis dado, a cada mensaje, a cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo. Luché con todo lo que tenía, con el corazón por encima de todo", escribió hacia todos los aficionados de la selección marroquí junto a una imagen en blanco y negro cabizbajo con la medalla de subcampeón.