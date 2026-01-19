  1. Inicio
Real Madrid anuncia su convocatoria para Champions: sorpresas y baja de crack

El Real Madrid confirma baja de peso en la convocatoria para su juego en la Champions League ante el Mónaco.

  • Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 10:42 -
  • Agencia EFE
Real Madrid se enfrenta este martes 19 de enero al Mónaco en la Champions League.
Madrid, España.

El brasileño Rodrygo Goes no ha entrado en la lista de convocados del primer partido en la Champions League de Álvaro Arbeloa, ante el Mónaco en el Santiago Bernabéu, en el que no podrá contar con Álvaro Carreras por sanción y mantiene las bajas de Éder Militao, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy y Brahim Díaz.

Recupera Arbeloa a Andriy Lunin y efectúa cambios en la convocatoria en la presencia de canteranos. Se caen David Jiménez, Jorge Cestero, Álvaro Leiva y César Palacios, para dar entrada a Pol Fortuny y Daniel Mesonero.

En la tercera convocatoria del nuevo técnico madridista no puede incluir a Rodrygo, pese a que el brasileño regresó el lunes a la dinámica de grupo y probó sensaciones en vísperas del duelo europeo. Tras el fuerte golpe que arrastra de la Supercopa, Arbeloa decidió esperar para su regreso y aplazarlo para el próximo sábado, ante el Villarreal en LaLiga.

No recupera a nadie de la enfermería Arbeloa, que sigue sin poder contar con Éder Militao y Trent Alexander-Arnold, perdió en la Supercopa de España a Ferland Mendy y además sufre la baja por sanción de Carreras. Pese a ello ha citado a cinco defensas, descartando a canteranos como David Jiménez que era un refuerzo al lateral derecho.

Tampoco llega a tiempo Brahim Díaz, tras perder con Marruecos la final de la Copa África en la noche del domingo y ser protagonista del desenlace por el penalti errado que impulsó a Senegal al título. El jugador se sumará a los entrenamientos tras la disputa del partido ante el Mónaco y podrá volver a jugar para el Real Madrid el sábado en La Cerámica.

Convocatoria del Real Madrid para medirse al Mónaco en la Champions League

Defensas: Dani Carvajal, David Alaba, Raúl Asencio, Dean Huijsen y Fran García.

Centrocampistas: Tchouaméni, Fede Valverde, Camavinga, Arda Güler, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Pol Fortuny y Mesonero.

Delanteros: Vinicius, Mastantuono, Gonzalo y Mbappé.

