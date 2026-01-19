Real Madrid anuncia su convocatoria para Champions: sorpresas y baja de crack

Madrid, España.

El brasileño Rodrygo Goes no ha entrado en la lista de convocados del primer partido en la Champions League de Álvaro Arbeloa, ante el Mónaco en el Santiago Bernabéu, en el que no podrá contar con Álvaro Carreras por sanción y mantiene las bajas de Éder Militao, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy y Brahim Díaz.

Recupera Arbeloa a Andriy Lunin y efectúa cambios en la convocatoria en la presencia de canteranos. Se caen David Jiménez, Jorge Cestero, Álvaro Leiva y César Palacios, para dar entrada a Pol Fortuny y Daniel Mesonero.

En la tercera convocatoria del nuevo técnico madridista no puede incluir a Rodrygo, pese a que el brasileño regresó el lunes a la dinámica de grupo y probó sensaciones en vísperas del duelo europeo. Tras el fuerte golpe que arrastra de la Supercopa, Arbeloa decidió esperar para su regreso y aplazarlo para el próximo sábado, ante el Villarreal en LaLiga.