Golazo de Di María le da el triunfo a Rosario Central en el clásico rosarino

Argentina.

Ambos clubes disputaron la sexta fecha del Torneo de Primera División, en un duelo que parecía que iba a terminar en empate sin goles. Pero el Fideo impuso su calidad tras marcar un golazo de tiro libre al minuto 82, que se colgó en el ángulo y fue imposible de atacar.

Ángel Di María , una estrella que no se cansa de demostrar su calidad futbolística, volvió a anotar con el club que lo vio crecer, Rosario Central, en el clásico de su ciudad.

Pueden pasar 18 años fuera del fútbol argentino, pero esa magia y buena calidad nunca se perdió en uno de los mejores jugadores de Argentina en los últimos años.

El campeón del mundo lo gritó con todo, lloró y agradeció a los aficionados de Rosario Central por el gran cariño que ha recibido tras su vuelta al club que lo vio nacer en el fútbol, ​​y en el cual hoy devuelve esas alegrías.

Al finalizar el encuentro, Di María brindó declaraciones para ESPN y comentó lo siguiente: "Sufrí mucho hace un tiempo, porque quería cumplir este sueño, el sueño de poder estar en el Gigante cada fin de semana, disfrutar de esto con mi familia. Sinceramente, no tengo palabras de agradecimiento”.



"Sé que muchos me han puteado en su momento. Nadie supo lo que yo sufrí, lo que mi familia sufrió. Y esta victoria es para ellos, y en especial para mi familia... Mi mujer, mis hijas, que sufrieron conmigo, que me bancaron un año más afuera para poder cumplir este sueño Y hoy lo estoy cumpliendo.”

Y para finalizar, el astro zurdo culminó con estas palabras: "Es algo muy lindo, para mí y para mi familia. Sufrieron un montón. Yo sé lo que sufrieron por mí. Y hoy, poder darles esta alegría, es único".

Con ese triunfo, Rosario Central está en la tercera posición del Grupo B; arriba solo están San Lorenzo y River Plate.