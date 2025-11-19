Andy Nájar confirma triste noticia en la Selección de Honduras

San José, Costa Rica.

Andy Nájar como uno de los líderes de la Selección Nacional de Honduras dio la cara tras el fracaso de la H al quedarse sin poder clasificar al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. A sus 32 años de edad, el experimentado lateral confirmó tras el amargo empate sin goles ante Costa Rica que no continuará formando parte de la escuadra hondureña y no pudo ocultar su tristeza por la manera en que le dice adiós a la Bicolor.

El oriundo de Choluteca se despide con el de Brasil 2014 siendo su único Mundial, pero lamentó de que perfectamente junto a sus compañeros pudieron sellar el boleto a la próxima Copa del Mundo.

DECLARACIONES DE ANDY NÁJAR

Habías dicho que era el último tren en la Selección de Honduras, ¿qué tanto cala no haber logrado el objetivo final? Sí, la verdad es que me voy muy triste, no era la forma la cual me quería despedir de la Selección de Honduras, creo que pudo haber estado en el Mundial. Tristemente no se logró, pero al final nos queda de aprendizaje, son lecciones de la vida y del fútbol. Hay que levantarse de esto, creo que hay muchos jugadores jóvenes con gran futuro, al futbolista hondureño le hace falta creérsela, tiene el talento suficiente para lograr cosas importantes a nivel internacional.