Alenis Vargas firma contrato y es presentado por su nuevo equipo en Europa

Manisa, Turquía.

El atacante hondureño Alenis Vargas fue presentado oficialmente este lunes como refuerzo del Manisa FK, club de la segunda división de Turquía, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera futbolística para lo que resta de la temporada 2025-26.

"Nuestro Manisa Fútbol Club ha incorporado a su plantilla, en calidad de cedido hasta final de temporada con opción de compra, al extremo hondureño de 22 años Alenis Vargas. Le damos la bienvenida a Alenis Vargas a la familia del Manisa Fútbol Club y le deseamos éxitos con nuestra camiseta negro y blanca", anunció el equipo en redes sociales, junto a una foto del catracho posando con la camiseta negra y blanca.

Para hacer posible su incorporación, el extremo hondureño logró cerrar su salida del SJK Seinäjoki de Finlandia, equipo con el que aún tenía contrato vigente. Tras varias semanas de negociaciones, ambas partes alcanzaron un acuerdo que permitió su llegada al fútbol turco.