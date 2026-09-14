Alajuelense ya lo definió: elige al técnico para juego ante Marathón en Copa

San José, Costa Rica.

La Liga Deportiva Alajuelense confirmó este lunes la llegada de Bryan Ruiz como técnico interino del primer equipo, luego de la salida del español Ismael Rescalvo. El exmundialista costarricense estará acompañado por Javier Delgado y Wilmer López en el banquillo. A través de un comunicado, el conjunto rojinegro informó: “La Liga Deportiva Alajuelense informa que, de manera interina, Bryan Ruiz asumirá la dirección técnica del primer equipo masculino, acompañado por Javier Delgado y Wilmer López como parte de su cuerpo técnico”. La institución también detalló: “Este equipo de trabajo estará al frente del conjunto rojinegro durante los próximos compromisos ante Marathón e Inter San Carlos”. El primer desafío será ante el Monstruo Verde, en la definición de la serie de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026, un compromiso clave para aspirar por un tetracampeonato en el torneo de Concacaf.

Ruiz, quien se encontraba al frente del equipo Sub-20 de Alajuelense, tendrá ahora la responsabilidad de dirigir al plantel principal en una semana de mucha exigencia. El club señaló: “El plantel inició este lunes por la tarde su preparación en el Centro de Alto Rendimiento, de cara a una semana en la que Alajuelense afrontará dos partidos importantes”.