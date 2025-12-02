Agustín Mulet responde a críticas y la salida de Kevin López y José García

Tegucigalpa, Honduras.

Mulet también se refirió a los hechos extradeportivos que han marcado la semana, como la salida de dos compañeros en pleno torneo y la jornada disputada tras la muerte de un presidente de un club histórico. El uruguayo fue contundente al expresar que “capaz sí se tendría que parar por el fallecimiento del presidente, que nos conmovió a todos”. Sobre la partida de jugadores, admitió que fue algo inesperado: “Es la primera vez que me pasa esto, que en medio de un torneo se vayan dos compañeros, pero es lo que toca y hay que seguir”.

El futbolista argentino aseguró que hoy atraviesa un mejor presente en la institución melenuda: “Ahora me estoy sintiendo bien, me puse bien físicamente y estoy en un buen nivel”, afirmó con seguridad.

Agustín Mulet habló en conferencia de prensa previo al partido ante Olancho FC, correspondiente a la penúltima jornada del Apertura 2025 de la Liga Nacional. El volante de Olimpia reconoció que su adaptación no fue sencilla y que venía de un periodo con pocos minutos y lesiones.

Y ante las críticas de algunos aficionados, respondió con naturalidad: “¿Por qué vos decís que estoy a deber? Yo no miro mucho las redes... al principio me costó un poco, pero ahora me estoy sintiendo bien”, sentenció

En cuanto al momento que vive Olimpia , Mulet reconoció que la eliminación de Copa Centroamericana golpeó al grupo: “Al equipo también le dolió quedar eliminados, hicimos una buena copa”. Aun así, mantuvo firme la mirada en el objetivo principal: “Tenemos que ir por el campeonato, tenemos que salir campeones, es una obligación”.

¿Qué te han dicho de Olancho FC? ¿Qué recordás de aquel partido que terminó 2-2, que se jugó en dos días? ¿Qué te ha parecido este equipo, que a pesar de que es uno de los planteles más fuertes de la liga, tiene ocho partidos sin ganar? ¿Qué esperas también?

Sabemos que es un equipo duro. La vez que jugamos acá fue un partido duro también, porque también hubo bastante lluvia, el campo estaba difícil. Y bueno, vamos a ir allá con todas las ganas. Sabemos que ellos tienen la obligación de ganar, y nosotros también, así que va a ser un lindo partido.

¿Qué autoanálisis hace en cuanto a su rendimiento? Y también, tomando en cuenta lo que sucedía la semana pasada —que se van dos jugadores del plantel y queda la duda de si fue por malestar o porque tenían mayor participación los extranjeros y no ellos—, ¿qué nos puede decir?

No, por mi rendimiento al principio es un poco la adaptación. Yo creo que hace un tiempo ya estoy bien, estoy sintiendo bastante bien. Y después, lo de los otros compañeros, la verdad es que no sabemos bien qué pasó. Yo creo que tendrían que preguntarle más a los dirigentes o al cuerpo técnico.

¿Te había pasado antes una situación de estas, que en medio de un torneo se van compañeros? ¿Lo habías vivido en anteriores ocasiones? Y también me gustaría saber tu opinión: estás en prematuro en nuestro país, en nuestra liga. ¿Crees que es correcto que se juegue una jornada cuando un presidente de un equipo grande fallece en menos de 24 horas?

La verdad que capaz sí se tendría que parar por el fallecimiento del presidente, que nos conmovió a todos. A mí también, que soy extranjero y llegué hace poco. Y después, no, la verdad que es la primera vez que me pasa esto, que en medio de un torneo se vayan dos compañeros. Pero bueno, es lo que toca y hay que seguir.

¿Qué nos puede decir de lo que ha vivido en el fútbol de Honduras? En un momento bastante complicado, muy criticada la liga, la selección no clasifica al mundial. ¿Qué nos puede decir de lo que está viviendo actualmente el fútbol de Honduras?

Bueno, la verdad que a nosotros, al grupo, también le dolió quedar eliminados de la copa, donde competimos y creo que hicimos una buena copa. Después, también hablo por mí, me dolió quedar afuera del mundial. Todos queríamos que Honduras clasifique. Pero bueno, tenemos que seguir, tenemos que ir por el campeonato, tenemos que salir campeones, que es una obligación. Así que nada, que la gente apoye, que vamos a responder.

¿Qué esperamos para Olimpia en este partido? Y una consulta: cuando llegaste a Olimpia tenías bastante proyección, pero hoy en día el aficionado siente que estás quedando a deber. ¿Qué le puedes decir y en qué tienes que mejorar para convencer a la afición de Olimpia?

¿Por qué vos decís que estoy a deber? No, yo no miro mucho las redes, pero al principio capaz me costó un poco la adaptación, pero ahora me estoy sintiendo bien.

Hasta este momento —yo sé que es poco tiempo lo que llevas acá—, ¿cuál crees que ha sido tu mayor aporte? ¿En qué crees que has destacado en el club?

Nada, yo hago un juego ahí en el medio, lo que me pide el técnico: que sea posicional y que el otro volante se suelte. Así que nada, creo que lo estoy haciendo de buena forma.

En varias ocasiones has mencionado el tema de la adaptación durante la conferencia. En ese proceso, incluso ya llegando a esta instancia final del campeonato, ¿qué crees que realmente es lo que más te ha costado para encontrar ese nivel que quisieras tener o que pretendés tener acá en el fútbol de Honduras?

Bueno, al principio me costó un poco porque venía sin jugar muchos minutos del fútbol uruguayo y había estado un mes afuera por algunas lesiones. Pero bueno, llegué acá y me puse bien físicamente, y ahora me siento en un buen momento.