Auzmendi marca su quinto gol: así fue su nueva anotación con Godoy Cruz

Godoy Cruz y Gimnasia se vieron las caras en un duelo correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Argentina, donde ambos equipos buscaban sumar puntos importantes en el arranque del torneo. El encuentro, disputado en el estadio Malvinas Argentinas, prometió emociones y no decepcionó a los aficionados que se dieron cita para apoyar a sus respectivos equipos.

Desde temprano, Gimnasia mostró superioridad en la cancha y logró abrir el marcador al minuto 27 gracias a un gol de Manuel Panaro. Su anotación puso en ventaja al conjunto visitante, que mantuvo el control y siguió presionando sobre la defensa del equipo mendocino. Solo tres minutos después, Luis Marcelo Torres amplió la diferencia con gol al 30', estableciendo un 0-2 que complicaba las aspiraciones de Godoy Cruz.

El Tomba intentó reaccionar y modificar la historia del partido con varias llegadas al área rival, pero la defensa del Lobo estuvo firme y bien organizada. Además, el arquero respondió con buenas intervenciones que evitaron que el local se acercara en el marcador durante la mayor parte del encuentro.