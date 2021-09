EN VIVO: Marco Tulio Vega abre el marcador para Motagua y rápido lo empata Darixon Vuelto

San Pedro Sula, Honduras.

Real España y Motagua chocan este sábado en el estadio Olímpico Metropolitano en un clásico bravo por la octava jornada del Torneo Apertura 2021 de la Liga Nacional.

El equipo del mexicano Raúl 'Potro' Gutiérrez apostará por, al menos, alcanzar al cuadro del argentino Diego Vázquez en la tabla de posiciones.

Por contra, la apuesta de Motagua será vencer al Real España y esperar a que Olimpia tropiece en su duelo con los Lobos de la UPNFM.

El Real España es quinto con once puntos, tres menos que el Olimpia y el Motagua, ambos con 14.

EL PARTIDO

El Motagua ha dado el primer aviso en el partido, fue el minuto nueve con un fuerte zurdazo de Kevin López que se fue por arriba de la portería del Real España.

El equipo aurinegro respondió en la siguiente jugada con un disparo del mexicano Omar Rosas, pero le salió muy desviado del arco defendido por Jonathan Rougier.

En el minuto 23, Roberto Moreira probó rematando de larga distancia y la pelota se desvió en un defensor.

Júnior García le cometió falta a Moreira dentro del área, el árbitro Selvin Brown no dudó en pitar el penal y el delantero paraguayo falló el lanzamiento, disparando por arriba del arco, en el 26'.

En el 37', el portero hondureño Luis 'Buba' López salvó a la Máquina tras un bombazo de Juan Ángel Delgado desde fuera del área.

SEGUNDO TIEMPO

Real España llegó con peligro al área motagüense, Jhow Benavídez le dejó le pelota a Darixon Vuelto que soltó disparo de zurda y se fue apenas a un lado del arco de Rougier, en el 50'.

Motagua encontró el gol tras un errorazo de Franklin Flores, el defensa despejó mal el balón, se lo regaló a Kevin López que levantó el centro y Marco Tulio Vega de cabeza venció a López, en el minuto 55.

La respuesta de los sampedranos no tardó en llegar. Un centro Franklin Flores en el área no lo pudo conectar Rosas de cabeza, la bola le pegó en la mano, el árbitro no pitó nada y le quedó servido a Drixon Vuelto, que superó a Rougier con un zurdazo, en el 58'.

Omar Rosas se atrevió a lanzar un tiro libre y le pegó elevado del marco capitalino, en el minuto 68.

LAS ALINEACIONES TITULARES:

REAL ESPAÑA: 22 Luis López, 21 Kevin Álvarez, 50 Júnior García, 27 Franco Flores (17 Yesith Martínez, min.54), 5 Franklin Flores, 10 Jhow Benavídez (19 Ramiro Rocca, min.68), 6 Devron García, 4 Mayron Flores, 18 Darixon Vuelto, 11 Omar Rosas y 16 Carlos Bernárdez (25 Maykel García, min.46).

Entrenador: Raúl Gutiérrez.

MOTAGUA: 19 Jonathan Rougier, 35 Cristopher Meléndez, 3 Carlos Meléndez, 17 Wesly Decas, 24 Omar Elvir, 34 Kevin López, 23 Juan Ángel Delgado, 31 Diego Auzqui, 8 Walter Martínez (32 Jonathan Núñez, min.71), 11 Marco Tulio Vega y 21 Roberto Moreira (9 Gonzalo Klusener, min.71).

Entrenador: Diego Vázquez.

ÁRBITROS: Selvin Brown, Roney Salinas, Ebler Martínez y Armando Castro.

TARJETAS AMARILLAS:

Franco Flores (19').

Diego Auzqui (42').

Yesith Martínez (65').