Alex López, Najar, Quioto, Choco Lozano y El Salvador: Las palabras de Fabián Coito

San Salvador, El Salvador

Fabián Coito, entrenador de la selección de Honduras, compareció en rueda de prensa de cara el duelo en donde la H se enfrentará este domingo a El Salvador por la segunda jornada de la octagonal de Concacaf.

El DT de la Bicolor fue preguntado sobre si Romell Quioto está para jugar los 90 minutos, también sobre la lesión de Alex López y la evolución de Antony Lozano, quien no estuvo ante Canadá por una molestia física en el último compromiso disputado por el Cádiz en España.

¿Cómo están Quioto, Choco Lozano y Alex López?“

"Esos tres futbolistas vienen arrastrando un tipo de lesión de distinta magnitud, van a ser probados esta tarde, que prácticamente es el último entrenamiento que tenemos previo al partido de mañana para observar a los futbolistas y decidir qué equipo iniciará jugando mañana, después del entrenamiento vamos a ver en qué condiciones están los tres”.

La paternidad de 28 años de Honduras contra El Salvador

“Las estadísticas no influyen en lo que va a pasar mañana, es un poco de historia de este partido, pero lo que va a pasar entre Honduras y El Salvador mañana lo van a escribir los futbolistas que van a entrar al campo y los rendimientos que tengamos las dos selecciones mañana. No lo tomamos muy en cuenta, a modo de información es bueno, pero no como razones que puedan llegar a influir en el resultado".

"El partido va a ser jugado por selecciones que vienen iniciando la eliminatoria, parejas, cada uno con su potencial e intentando explotar las falencias que podamos tener una u otra selección y ver qué selección se puede imponer. Eso es lo que va a decidir el partido”.

Andy Najar

“Nosotros respetamos la individualidad de todos los futbolistas, por eso hemos tenido precauciones a lo largo de nuestra corta historia en la Selección Nacional, respetamos siempre a la persona y su estado físico. Vamos a ver cómo se ha recuperado Andy para saber en qué medida lo consideramos para jugar".

"Está en una etapa de consolidación de su forma, de su rendimiento y de su nivel, sabemos que tenemos una seguidilla de tres partidos, tenemos que estar preparado para los tres y no solo tenemos que pensar en el que está más próximo, si bien este de mañana es el más importante. Luego del entrenamiento de la tarde veremos que consideración tomamos de Andy Najar”.

¿Cuál es la idea para jugar ante El Salvador?

“El Salvador tiene hoy una cara bastante definida, va a ser un partido muy duro, lógicamente que todos los juegos son muy diferentes, nos sirve un poco los antecedentes para ver el potencial, el poderío y el nivel de los futbolistas en ese juego de conjunto, pero cada partido tiene su historia propia".

¿Qué esperemos sacar?

"Esperamos tener un buen rendimiento, poder sacar puntos en cada partido que enfrentemos en la eliminatoria. Las dos selecciones tenemos la intención de sacar los tres puntos, pero más nos enfocamos en el rendimiento y qué hacer para llevarnos esos tres puntos que es la idea”.

¿Qué le gustó más de Honduras en el primer juego y que les llama más la atención de El Salvador?

“No puedo hablar sobre nuestras fortalezas, para ganar partidos a nivel de eliminatorias hay que estar bien en casi todos los aspectos, eligir la estrategia y llevar adelante la idea, responder desde el punto de vista físico en esta eliminatoria diferente a las demás, jugar tres partidos por cada venta FIFA, nosotros nos ha tocado jugar dos de visita, por lo tanto estamos viajando, jugando, descansando y viajando... Por lo tanto desde el punto de vista físico hay que estar lo mejor posible y también psicológicamente, estar claro de lo que queremos, asumir el desafío, el reto, cada partido es diferente, Canadá tenía unas dificultados, El Salvador tendrá otras dificultades, hay que estar preparado".

"En cuanto a El Salvador, en lo colectivo es bueno, ha cambiado jugadores de un partido a otro, tiene respuestas, tiene temperamento, carácter revertir algún resultado deportivo adverso, para reponerse ante la dificultad, es una selección fuerte, difícil, de buen nivel, jugando en casa se verá potenciada por el apoyo de su gente”.

¿Cómo valora el rendimiento de Deiby Flores y Kervin ante Canadá? ¿Estarán ante El Salvador?

"Prefiero no empezar en los aspectos individuales porque estamos más enfocados en lo colectivo, tuvieron buena respuesta ante la adversidad que generaba todo el sector del mediocampo, pudieron contralar de buena manera el vínculo fuerte de Canadá de sus volantes con el ataque, eso me alegró mucho, son futbolistas de mucho futuro para Honduras. Sobre si van a jugar mañana es una información que prefiero guardármela".

¿Será determinante el peso del estadio Cuscatlán?

"No sé si determinante, pero sí que en definitiva hace el marco que va a tener el partido, que es un marco conocido para muchos futbolistas porque han jugado acá, saben de las dificultades que se generan para cualquier equipo visitante, lo vimos ante la selección de Estados Unidos, no pudo imponer su superioridad al momento de jugar, seguramente la localía y su gente ayudaron a los jugadores a sacar fuerza para mantenerse y ganar un partido, eso puede pasar mañana".

"También hay futbolistas que por su temperamento, por su historia, carácter, con estadios llenos en contra, también crecen su rendimiento deportivo, se motivan, las condiciones favorables para el local y adversar para el visitante, también se pueden revertir".