Fabián Coito: "¿Jugar a estadio lleno ante El Salvador? Es un elemento motivante para nuestra selección"

San Salvador, El Salvador.

Fabián Coito, entrenador de la Selección de Honduras, brindo declaraciones tras llegar a El Salvador para analizar el partido del domingo en la segunda jornada de la octagonal final de la Concacaf, se refirió al tema de jugar a estadio lleno en el Cuscatlán y también a la situación de Antony 'Choco' Lozano y Alex López.

El uruguayo empezó hablando del empate conseguido en la visita a Canadá en el debut de la eliminatoria. "El resultado es bueno, pero más allá del marcador, creo que lo mejor fue el trámite del juego, Honduras se mostró ordenado, sabiendo lo que queríamos mostrar en el campo, de qué manera intentar controlar al rival, por dónde hacerle daño y eso da tranquilidad. Hay que dar vuelta a la página y seguir pensando en esta triple fecha FIFA y no hay mucho tiempo para quedarse viendo lo que pasó, hay que pensar en lo que viene, así que bueno, contento, conforme y tranquilo con el resultado".

¿Qué pasa con 'Choco' Lozano y Alex López, pueden jugar el domingo?

"Estarán en recuperación y vamos a ver si les da tiempo para recuperarse".

¿No hay que arriesgarlos?, pregunta el periodista...

"Si no están bien, no los pondremos, no contaremos con ellos. Primero porque los partidos son muy exigentes y obligaría a usar una variante fuera de un rendimiento deportivo y también hay que cuidar el físico del profesional".

¿Cómo han analizado al equipo de El Salvador?

"Personalmente he visto mucho de El Salvador, hasta lo de ayer. Ese partido lo voy a ver ahora como parte de la preparación, han tenido un cambio importante, han crecido a nivel colectivo, un equipo que ha jugado buenos cotejos contra selecciones rivales del área, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, también por sus futbolistas y la idea que tienen como equipo. Una selección que va al frente, que presiona alto y que ataca con mucha gente. Será un partido durísimo, pero nosotros también tenemos cosas para sacar el resultado".

¿Cuánto va a cambiar Honduras en su idea para el domingo?

"No hay dos partidos iguales, por lo tanto, será un duelo diferente al de Canadá, ya se jugó la primera fecha, ha habido resultados y encuentros que van generando sensaciones en los futbolistas y entrenadores, eso hay que analizarlo y ver con que jugadores se llega a cada fecha FIFA. Habrá que concentrarse en este partido mirando de reojo el siguiente (EEUU) por la condición física de los futbolistas".

Fabián Coito habló con los medios a su llegada al hotel de concentración de la Selección de Honduras. Foto Yoseph Amaya

¿Qué tipo de equipo podemos esperar ante El Salvador, sabiendo de que ellos tienen el calor del público?

"Intentar controlar los primeros minutos, esa es una característica de los partidos que tenemos que jugar como visitante, porque el equipo local apoyado por la emoción del público sale con la intención de buscar rápidamente sacar una ventaja. Por lo tanto, hay que controlar eso".

Andy Najar ¿Le sorprendió su rendimiento ante Canadá?

"No quiero hablar mucho de los rendimientos porque puede llevarse a malas interpretaciones y no me interesa tampoco, pero no por la idea que haya mantenido Andy, es un jugador muy intenso, comprometido siempre en ataque y defensa, eso es una característica de un futbolista moderno y luego de todo lo que ha pasado con él, está volviendo a agarrar confianza".

El ambiente que se vivirá ¿Cree que puede influir en el grupo?

"Eso va a influir, según el carácter y temperamento de cada futbolista, yo creo que eso es un elemento motivante para nuestra selección, jugar con esa sensación de tener el estadio en contra, pero eso motiva al futbolista para tener un mejor rendimiento, más atención y cuidado".

¿Cómo está Choco Lozano, cuál es su lesión?

"Él salió en el medio tiempo el Cádiz-Osasuna con una sobrecarga muscular, por el partido que estaba jugando y lo que tenía por delante, tomaron la precaución de sacarlo del campo, no llegó en condiciones óptimas al primer partido y decidimos no contar con él. Seguirá la evolución y veremos si podemos contar con él para el partido contra El Salvador".