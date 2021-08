Exclusiva con Saíd Martínez: “Infantino me dijo: Hiciste un trabajo fantástico”

San Pedro Sula, Honduras

El arbitraje hondureño está en lo alto, y Saíd Martínez tiene el mérito. Impartió justicia implacable en la gran final de la Copa Oro, donde Estados Unidos derrotó 1-0 a México en 120 minutos en Las Vegas.

El Matemático se convirtió en el primer árbitro central hondureño en impartir justicia en el máximo torneo de selecciones de la Concacaf y su nombre está entre los seleccionados a candidatos a dirigir en el Mundial de Catar 2022.

Desde que conoció su nombramiento para la final, lo vivió de gran forma.

“Dios fue bueno al seleccionarme, agradezco a la Concacaf por darnos esta confianza. Es algo histórico. Además de estar respaldado por el pueblo hondureño que se volcó a felicitarnos”, sostuvo el licenciado en Matemáticas de 29 años.

Al momento de impartir justicia en el césped del Allegiant Stadium, llegó inspirado. “Algo que me sirvió fue dirigirlos antes a México y EUA, estuve contento y tranquilo al tomar las decisiones. Los jugadores creían en mis decisiones, me sentí fuerte con el equipo de trabajo”.

Reclamos

El partido dejó tres jugadas con polémica. Hubo dos manos dentro del área de Estados Unidos y el catracho no sancionó nada.

Los periodistas mexicanos cuestionaron a Saíd: “Sabíamos que el juego iba a ser así, con situaciones en el área y estábamos preparados”, sostuvo el catracho que ya llegó a territorio hondureño.

“En el caso de las manos se decidió de buena forma, yo tengo que explicarle al VAR lo que estoy viendo para que el VAR constate en el video si en realidad esto estaba pasando. No hubo movimientos ni extensiones del cuerpo a través de la mano”, explicó.

El volante mexicano Héctor Herrera golpeó con el pie en alto la cabeza de Erik Williamson y el Matemático explicó su decisión.

“No llevaba fuerza excesiva, el punto de contacto es la cabeza, pero lleva su pierna retraída, no hace daño. Esos datos me dan para una amarilla. Lo vimos en video, lo dice el panel de arbitraje, incluso por eso no me llamaron porque todos tuvimos ese concepto”, detalló.

Lo que sigue

Su actuación fue elogiada y las máximas autoridades de la Concacaf y Fifa estuvieron presentes.



“Me siento muy contento por todo esto, cuando pasé a recoger la medalla, Gianni Infantino, el presidente de la Fifa, me dijo en español: ‘hiciste un trabajo fantástico’, lo cual me llena de orgullo", indicó.



Además, recibí felicitaciones del inglés Howard Webb, quien pitó la final del mundo en Sudáfrica 2010: "Él me felicitó por medio del jefe de arbitraje de Concacaf. Ellos se sintieron orgullosos, me dieron un abrazo y apretón de manos, me felicitaron y dimos un gran paso en el arbitraje”.



Saíd ve hacia el horizonte. “Venía de Las Vegas con lágrimas. Es la graduación a nivel de Concacaf, sigo pensando que el posgrado es el Mundial de Catar y hacia ahí apuntamos”.



Cabe señalar que Martínez ya dejó de impartir clases de matemáticas para dedicarse al 100% al arbitraje.