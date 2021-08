Exclusiva: Saíd Martínez revela que no le han pagado su trabajo realizado en la final Olimpia -. Motagua

Tocoa, Honduras

Saíd Martínez se convirtió en el primer árbitro hondureño en impartir justicia en una gran final de Copa Oro 2021 en donde Estados Unidos se consagró campeón al vencer 1-0 a la selección mexicana.

El licenciado en Matemáticas, que cumplirá 30 años este 7 de agosto, estuvo a la altura en el duelo entre mexicanos y estadounidenses por lo que su trabajo ha sido destacado a nivel nacional e internacional.

Horas después de su participación en la final de la Copa Oro, Said Martínez charló en Exclusiva con Diario LA PRENSA y una de las revelaciones más increíbles que nos hizo fue el hecho de que una deuda que tienen con él en la Liga Nacional de Honduras.

El árbitro central se encargó de impartir justicia el pasado mes de mayo en la final del fútbol hondureño en donde Olimpia se consagró tricampeón a costas del Motagua y hoy confesó que no ha recibido el pago por su trabajo en dicho juego.

"Si yo te dijera que la Liga Nacional no me ha pagado todavía por la última final que dirigí entre Olimpia y Motagua lo creerías? ", fue la interrogante que le hizo Said al periodista José Luis Barralaga.

Y añadió: "No me han pagado todavía y no se diga si tenemos VAR. Son cosas que pasan".

Ante la consulta si ha reclamado por esa deuda, el tocapitos fue claro: "Claro que sí. La Comisión lo ha hecho y se encargará de tomar decisiones".

El originario de Tocoa indicó que no planea hacer la denuncia, aunque espera que finalmente se le pueda cancelar la deuda.

"No está en mis manos denunciar, si me mandan a trabajar mañana yo voy", puntualizó.