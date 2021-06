Troglio rompe a llorar tras mensaje de su madre, revela detalles de Maradona y lo que dijo de la bronca con Diego Vázquez

Buenos Aires, Argentina.

Más de dos años después, Pedro Troglio está disfrutando de unas merecidas vacaciones en su natal Argentina y al lado de su familia, a la que no miraba hace un tiempo por culpa de la pandemia del coronavirus.

El entrenador argentino del tricampeón Olimpia perdió a su padre, don Antonio Troglio, quien murió el 23 de junio de 2020 a sus 95 años de edad por una enfermedad que padecía y Pedro no pudo estar presente en ese difícil momento.

“De vacaciones ahora hasta el 3 de julio, después me vuelvo para allá (a Honduras), renové un año más. Hacía dos años que no venía a Argentina con este tema, me agarró el Covid-19, no podía viajar. Me tocó venir ahora, hacer un poco el luto por mi padre que falleció el año pasado, yo no estaba, venir a ver a mi vieja que hace dos años no la veía“, empezó diciendo Troglio en el programa '90 minutos' de ESPN Argentina. “Viné a hacer el duelo, a ver a mi vieja que está grande también, a ver a mis hijos, mi esposa que va y viene“, añadió.

¿Cuántas cosas dejas en el camino? le preguntó Sebastián 'Pollo' Vignolo, conductor del programa. “Lo que pasa que yo soy el sostén de una familia, inclusive la de mis viejos desde que yo empezé a jugar en Primera, vengo de una familia muy humilde y uno empezó a dar una mano, claramente que vas dejando cosas porque sos el sostén de esa familia. En el trabajo nuestro a veces se van cerrando puertas y yo sentía que acá (en Argentina) no había lugar y me salió esto (dirigir al Olimpia), en un momento no pensé si era bueno o malo, fui a un equipo grande que no salía campeón, arranqué y la verdad no me arrepiento, ya voy para tres años y estoy bárbaro“, respondió.

Pedro Troglio colgó esta imagen desde Argentina a su cuenta de Instagram con un sentido mensaje.

SOBRE MARADONA

Acto seguido, Troglio fue consultado por su gran amistad con Diego Maradona y cómo se enteró del fallecimiento del astro del fútbol argentino. “Estaba concentrado para jugar un partido, fue duro. ¿Cómo me dí cuenta? Mirando la tele, los veía a todos ustedes que los agarró en el momento, le tocó estar al Cabezón (Óscar Ruggeri) también, dejó una palabra sentida. Fue duro para todos, empezas a cumplir años y se empiezan a ir los amigos, los maestros, me pasó lo mismo con el 'Tata' Brown, (Carlos) Timoteo. Lo de Diego fue chocante, primero porque todavía era muy joven como el 'Tata', es una pena y cuesta todavía entender, es difícil asimilarlo“.

En su momento, el técnico del Olimpia se mostró feliz por ver a Maradona sentado en el banquillo del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, exequipo de Troglio. “Fue una alegría que él pudo tener su momento en una cancha y que haya sido Gimnasia que le dio esa posibilidad. Después el dolor de todo es ver todo lo que está pasando después“.

Reveló que hablaba con Maradona. “Yo tengo la suerte que a mí me lo pasaban, no puedo decir que no me lo pasaron. ¿Qué hablaba? Más que nada con los mensajes de voz. A veces bien, a veces más menos en su voz y después el impacto más fuerte fue el día del cumpleaños cuando entró a la cancha, lo vi mal y ya ahí no hubo conexión porque él mismo ya no podía“.

Troglio y Maradona en el Mundial de Italia 1990.

Para Troglio, Diego “era un animal del fútbol, era alguien que no lo movía nada. Yo me acuerdo que si ganábamos nos íbamos todos felices, si perdíamos estaba agarrándose a trompadas con algunos en el vestuario o algún contrario, era una cosa de locos lo que transmitía, es difícil de asimilar aunque hubiera pasado con 90 años la ida del más grande, la ida de alguien tan referente para todos nosotros, fue muy duro“.

EL MUNDIAL DE ITALIA 90'

El nacido en Luján y que jugaba de centrocampista disputó el Mundial de Italia 1990. Troglio compartió con Diego Maradona y recuerda como era 'El Pelusa' en esa justa, entrando en la comparación con Lionel Messi.

“Él se llevaba por delante todo, a veces me preguntan a mí la diferencia de Diego y Messi, yo a veces digo que Messi capaz que hasta lo superó si vamos en todo lo que ha ganado y logrado, y la admiración de los compañeros hacia Messi me parece que va desde el juego. La admiración nuestra con Diego iba desde el rol del jugador líder, en un vestuario verlo clavándose la aguja (para el dolor en el tobillo izquierdo), ya en lo último, el doctor no se animaba y se la ponía él mismo y después se paraba y gritaba, todo lo que generaba, era un imán, un muy buen compañero“, explica.

Y prosigue: “Yo cuento una que era terrible, cuando Diego venía a la Selección, era claro que el plantel cobraba cinco veces más y cuando Diego no venía cobrábamos mucho menos, él siempre se repartió en partes iguales. Un día Bilardo nos dijo "acá hay 21 jugadores que hacen lo que yo digo y uno que puede hacer lo que quiere, el que no está de acuerdo aviseme y así no lo convoco", no decíamos nada, ¿qué vamos a decir? Pero Diego saltaba y decía "no Carlos, no es así", le daba vergüenza a Diego, lo decía delante de él. Era un gran compañero, después que la vida, su desgaste lo ha llevado a ir perdiéndose un poco, él estaba adentro del grupo de WhatsApp de la Selección, después por todo lo que han hablado unos compañeros míos se ha ido yendo de los grupos“.

Troglio contó que él se quedó con esa camiseta roja de Maradona en el Napoli. En la imagen también sale Claudio Caniggia, íntimo amigo de Pedro.

BILARDO, SU MAESTRO

Llegó el turno de hablar de Carlos Salvador Bilardo, el exentrenador de la selección argentina que lo llevó a la Copa del Mundo de Italia 90'. Cuenta la manera en la que estudiaba todo previo a un partido.

“Para mí fue un maestro, un tipo al que quiero mucho, me encantaría poder verlo ahora antes de irme, estoy en contacto siempre con Jorge, el hermano. Para mí me ha marcado desde lo futbolístico, desde lo humano, como me han marcado otros tantos como el Bambino (Veira), Carlos Griguol. Bilardo me hizo jugar un Mundial, me enseñó muchísimo, un adelantado del fútbol. En aquel momento mirábamos videos y lo criticaban porque mostraba videos, estábamos cinco horas y hoy el que no tiene un editor de video es un antigüo. Después miles de cosas, yo siempre digo que el gol (contra la Unión Soviética) lo hice en el Mundial porque él nos enfermaba que cuando Diego tenía la pelota por el costado había que ir al área“, recuerda.

También contó el día que conoció a Maradona. “A mí el primer día cuando me conoció que fue en un hotel cuando jugamos contra Alemania, me tomó afecto y me invitó a comer ese mismo día a la casa que tenía en Libertador, yo sabes cómo fui al otro día, estaba parado una hora antes y cuando estaba subiendo el ascensor no podia creer que iba a comer con Diego en la casa, te paralizaba“.

Troglio considera a Bilardo como su maestro.

Confiesa que a él Maradona no le regaló objetos, “pero yo pasé navidades con Diego en Italia y compartí cosas increíble. Yo quería las camisetas, a mí no me importaba nada. tenía tres y me quedó una porque me robaron dos adentro de mi casa, algún ladronzuelo amigo que tenía, yo quería las camisetas, la 10 de la Selección. Tengo una de él y una de Claudio (Caniggia)“.

ROMPE EN LLANTO

Durante el programa, le presentaron a Troglio un video de su madre doña Nivia. “Hola, buenas tardes, un saludo grande para todos ahí, estoy muy contenta ahora que lo tengo acá, pero ya se me va el 3 (de julio), así que será otra vez tristeza, pero espero que venga pronto, lo quiero mucho, lo extraño y gracias por todo“, dijo su mamá.

El estratega no pudo contener las lágrimas. “94 años la viejita, recién vengo de ahí. Falleció mi viejo el año pasado y hace poco, 15 o 20 días el hermano de mi mamá, el más chico, está recibiendo cada golpe y yo no estoy, es duro, pero tiene una entereza, cocina, me prepara flan, panqueques. Estoy tratando de dedicarle más tiempo a ella, a mis hijos y a mi esposa porque creo que lo merecen, me trae muchos recuerdos y más cuando voy a mi casa, es difícil. Esta historia es complicada y es lo que nos toca en la vida“, dijo.

BRONCA CON DIEGO VÁZQUEZ

A Pedro Troglio también le recordaron la última pelea que protagonizó en el primer partido de la final del Torneo Clausua 2021 contra el Motagua cuando se metió al campo y terminó expulsado. Tuvo que ver la vuelta desde su habitación y tras conquistar el tricampeonato se fue al estadio Nacional para festejar con sus jugadores.

“Fue la primera final del torneo, jugábamos el clásico. Íbamos 1-1 tranquilos y me dejan con 9 hombres injustamente, 25 minutos con 9 hombres y en la última jugada del partido nos cobran un penal y me echan a otro jugador más. Yo me meto a la cancha para que no me echen más porque me quedaba la revancha todavía“.

En la rueda de prensa se calentó más: “En la pregunta que me hacen me dicen que si yo no tengo que dar el ejemplo. Yo siempre dije que no soy ejemplo de nada, me volví loco y más con ese verso del ejemplo“.

Pedro Troglio protagonizó tremendo zafarrancho en la final contra el Motagua.

“Me enojan esas cosas, creo que vivo en un mundo, el fútbol y la vida está llena de falsos moralistas, todos hablan del otro y tienen un muerto adentro del placard (armario), eso me fastidía porque yo soy prudente, sobre todo a veces, las críticas los entrenadores, no hablo del periodismo porque está pare eso, hablo de los mismos técnicos hablando de un entrenador o de un jugador hablando de un jugador, esas críticas desmedidas, hay que ser prudente. Yo no puedo sentarme acá y matar a Scaloni (seleccionador de Argentina), puedo dar una opinión futbolística de lo que creo puede pasar pero no matarlo. Hay cosas que a veces me indignan porque nosotros también sabemos las macanas que hacemos“, disparó.

En el programa le pusieron el video de la caliente conferencia que dio tras dicho encuentro ante Motagua y en la que arremtió fuerte contra su colega y compatriota Diego Vázquez, entrenador del Motagua.

Mientras miraba la pantalla, Troglio se reía. “Esto fue porque el técnico del otro equipo el Motagua, que es el clásico, argentino también Diego Vázquez, hablaba demasiado y había tirado muchas bombas, que si eramos tricampeones o no. Llegué ahí, habíamos perdido 2-1, quedé con 8 hombres, nos quedaba la vuelta y después ganamos gracias a Dios por penales la final, no le dije nada, que mejor que ganar. En estos partidos manejamos pasiones, ejemplo de qué puedo ser, de que no me caliente, es difícil“, finalizó.