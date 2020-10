Tony Hernández no podrá dirigir al Real de Minas en el inicio del Apertura 2020 de Honduras

Tocoa, Honduras

El entrenador español Tony Hernández no podrá dirigir al Real de Minas ante Real Sociedad en el inicio del Torneo Apertura 2020 de la Liga Nacional de Honduras.

Pese a que realizó el viaje a Tocoa con el cuadro minero, el estratega europeo no estará en el banquillo ya que no ha sido escrito por el Colegio de Entrenadores ya que desde la Conefh argumentaron que Tony Hernández no cumple los requisitos para estar en los banquillos.

El técnico español, de 39 años de edad, explicó que sí cumple con los requisitos para dirigir en el país y que solo le hacen falta cierta documentación.

"De momento no podré dirigir por el retraso de mis papeles, hasta el lunes dispondré de ellos y se los presentaré al Colegio de Entrenadores", señaló en entrevista a Diario LA PRENSA.

El español viajó con el club y espera que el Real de Minas pueda comenzar con pie derecho el Apertura 2020.

"He venido como director técnico que soy a brindarle el apoyo al equipo. Lo va a dirgir el señor Yepes, el trabajo está desde hace un mes y confió en los muchachos, ellos son profesionales y tengo el apoyo de ellos", señaló.

Tony Hernández espera no tener problemas con el Colegio de Entrenadores ya que lamentaría que no le permitan inscribirse.

"El país me parece maravilloso.Le han dado una imagen falsa, es maravilloso. Honduras cuenta con gente extraordinaria, hemos venido trabajando tanto y me gustaría dirigir por muchos años", indicó.

Y añadió: "Creo que me permitirán inscribirme, estoy dando lo que he pedido. Si no me permiten es mala voluntad, sería algo contra mí y sería a poner una queja en la embajada. El título viene firmado por el Rey, pero no quiero llegar a eso, no creo que sea sano para la competición, todos deberíamos de apoyarnos".