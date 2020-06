David Suazo: "La prioridad es crecer como entrenador en Italia y estar preparado para darle una mano al fútbol de Honduras"

Milán, Italia

Óscar David Suazo es una leyenda del fútbol hondureño y luego de retirarse de las canchas en el 2013, el exdelantero catracho comenzó su nueva faceta como entrenador en donde ya tuvo la oportunidad de dirigir al Brescia de la Serie B de Italia.

Hoy en exclusiva con Diario LA PRENSA, "La Pantera" de 40 años de edad habló ampliamente sobre lo que ha sido su carrera como director técnico y lo que se avecina para su futuro.

Además, David Suazo señaló que por ahora no ha contemplado la posibilidad de dirigir en Honduras ya que primero desea consolidarse en Italia para tener en un futuro la opción de asumir las riendas de una selección catracha.

Las palabras de David Suazo

Su carrera como entrenador:

"Fueron situaciones que se quedaron en veremos, esperamos una oportunidad y han habido contactos. De a poco va a comenzar el torneo, esperar que termine este período y a finales de agosto ya vamos a saber más lo que se pueda dar"

Inicios como estratega en el Brescia de la Serie B de Italia:

"En este mundo de entrenador es diferente. Tuve la oportunidad de practicar con entrenadores, me dijeron que es el camino que tomamos. De esta situación he recabado cosas positivas, si se me vuelve a dar la oportunidad, forma parte del crecimiento, fue una bonita experiencia en una liga como la Serie B, hubieron muchas dinámicas que son interesantes como entrenador, me quedó con ellas".

"Me quedó con la experiencia, los muchachos las periodistas y sus preguntas, trabajar con aldultos es diferente que trabajar con jovénes".

Prioridad:

"Cuando uno se vuelve entrenador, uno está expuesto a todo. La selección o un equipo de Liga Nacional estamos abiertos a todo. La prioridad ahorita es crecer como entrenador en Italia, formarme aquí y estar preparado para poder darle una mano al fútbol hondureño".

Futuro como entrenador de la selección de Honduras:

"Ahorita es un poco incómodo hablar de seleccón, tenemos un entrenador que acaba de llegar. Es dificil decir el tiempo , son situaciones. Si se llega a dar la oportunidad, en estos momentos es complicado decir por respeto al profesor Fabián Coito, veremos. Es una preguntaré que responderé con mucho gusto más adelante".

¿Cambiaría algo de su carrera?

"No cambiaría absolutamente nada. Me siento bendecido y agradecido por lo que conseguí, por lo que hicimos me siento contento de lo que fue mi carrera".