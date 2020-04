Pedro Troglio: “Todavía nadie hizo merecimientos para ganar el título”

Tegucigalpa, Honduras.

Pedro Troglio se mantiene en Honduras esperando una decisión respecto al final del Torneo Clausura 2020. ¿Continuará o se anulará? El entrenador argentino del Olimpia no sabe y no quiere que la respuesta lo tome lejos del país.

En una conversación con el programa Cinco Deportivo, el timonel del Olimpia habló sobre cómo está pasando la cuarentena en Honduras y las expectativas que hay de terminar el torneo. Una de las cosas que deja claro Troglio es a su criterio que el título no debe ser entregado a ningún equipo.

“En lo futbolístico pienso que todavía nadie hizo merecimientos para ganar el campeonato. Ni el que va primero en la tabla del torneo (Motagua), ni nosotros que vamos primero en la general, sería injusto no pensar en un Marathón que va a tres puntos”, sentenció el entrenador.

Añadió que “la liga es la que tiene tomar la decisión, si los tiempos no dan sería bueno terminarlo. En una liga como en Inglaterra, que el Liverpool lleva 25 puntos sería factible que lo gane, en las ligas parejas imagino que lo declararán nulo”.

LA PREPARACIÓN

Una de las cosas que mantiene la atención de Troglio en estos días es el estado físico de los jugadores, pues sostiene que aunque se mantengan haciendo alguna actividad en su casa, esto no es igual a la exigencia del trabajo en cancha.

“Cuando vuelvan te puedo asegurar que será como cuando se van de vacaciones y peor porque unas como estas tan largas nunca han existido”, dice.

Pedro confesó que intenta mantener la comunicación con el plantel: “Todas las semanas me tomo mi tiempo y llamo a los 28 o 29 que tengo a cargo y tengo una charla amena con ellos”. Una de las cosas que interesa saber al técnico es que las familias de sus pupilos estén bien.

CUARENTENA

Troglio se mantiene confinado en Honduras. Ha ido en dos ocasiones al supermercado y en una de esas ocasiones tardó en la fila más de dos horas y media. Aficionados le piden fotos y la Policía les ha llamado la atención por no guardar la distancia.

¿Por qué no se ha ido a su país?, la respuesta es simple: si el torneo se reanuda no quiere estar fuera del país. “Hemos preferido esperar una decisión definitiva, y si esa es jugar en junio o julio, estar aquí. Tampoco me puedo ir en un vuelo humanitario para después no poder volver”, dice.

Troglio confesó que había recibido comunicación que la Liga tenía intención de reanudar el torneo el 15 de mayo, pero con la situación actual lo ve complicado.

“Todavía la Liga no ha dado nada claro más que supuestamente el 1 de mayo había que entrenar y el 15 de mayo empezar a jugar”, afirmó, y luego añadió: “Eso fue lo que dijeron hace 15 días, entiendo que como está la situación, esto no va a pasar, va ir un poco más largo. Mi intención es que cuando me digan que hay que arrancar estar aquí”.

En varios momentos durante la conversación expresó que lo primordial debe ser salvar vidas. “Hay que ver si el país lo permite, hay que ver cómo están los contagios”, dijo respecto a la reanudación del torneo.