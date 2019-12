Salomón Nazar: "Nunca había habido tanta confabulación para que un equipo perdiera"

Tegucigalpa, Honduras.

Salomón Nazar dejó ver su malestar por no poder contar con los jugadores José Mario Pinto y John Paul Suazo, quienes están a préstamo en el equipo universitario por parte del Olimpia y el club merengue ejerció la famosa 'cláusula del miedo' para que los dos futbolistas no jugaran contra ellos en el partido de la pentagonal.

Los Lobos de la UPN enfrentaron a los blancos la noche del miércoles en el estadio Nacional y fueron goleados (0-3). Nazar no convocó a los dos jugadores para dicho compromiso debido a esa cláusula que Olimpia finalmente terminó utilizando.

"Nunca había habido tanta confabulación para que un equipo perdiera como hoy. Primero se trae el partido para acá (Tegucigalpa), segundo nos niegan la posibilidad que juegue (José Mario) Pinto y John Paul (Suazo) y de remate nos ponen el peor árbitro del torneo. Entonces, no digo que Olimpia tenga la culpa porque en el primer gol hay una falta previa, en el de Benguché hay una mano y no nos pitan un penal, no hicimos el mejor partido, estoy de acuerdo, regalamos el primer tiempo, el segundo recompusimos, pero no hay duda que el no tener recambios en el plantel afecta", comenzó diciendo Salomón Nazard en la conferencia de prensa luego del partido.

¿Esto pasa porque los directivos no tienen pantalones y pasan pidiendo jugadores prestados y luego hay favores que pagar?

Esa pregunta es para ellos, que la respondan ellos, yo no.

Salomón Nazar se mostró molesto por no contar con Pinto y Suazo.

¿Por qué cambió al arquero?

Una decisión técnica, nada más, pero no creo que haya incidido en el resultado, no tuvo nada que ver en los goles.

¿Cómo fue esa plática de saber que José Mario Pinto no podía jugar?

Ese tema abórdenlo con otra gente, yo no tengo nada que ver en ese tema, ya expliqué al principio.

¿Qué sensaciones le deja en la parte futbolístico, qué análisis?

En alguna medida nos afecta que dos piezas claves no jueguen, eso es uno. Lo otro es que no tuvimos dinámica, nos anotan tempranamente los goles y reitero, no me gusta hablar de los árbitros, en el primer gol hubo una falta previa en la banda, en el de Benguché hay una mano y no nos sanciona un penal, lo que pasa que es un equipo grande (Olimpia) y yo sé que ninguno de ustedes (periodistas) lo va a comentar, probablemente.

¿Le dan ganas de dar un paso al costado con estas decisiones de directiva?

Puede ser, pero es complicado manejar a un equipo pequeño por la parte económica, no me pareció lo que hicieron (trasladar el juego a Tegucigalpa) porque no nos consultaron y a los jugadores tampoco, pero hay una cosa clara, las finanzas no están bien y había que mejorarlas acá.

¿Pedirá una reunión a la directiva para que explique lo sucedido?

Esa pregunta háganla a los directivos, no a mí. Yo cumplo como entrenador, los temas administrativas son de ellos.

Profesor, puntual la pregunta: ¿quién decide que no jueguen Pinto y Suazo?

Yo.

¿Pinto y Suazo jugarán ante Motagua?

No creo, sino jugaron hoy, tampoco lo harán con Motagua.