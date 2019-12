Confirmado: José Mario Pinto y John Paul Suazo no jugaron con la UPN ante Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.

Confirmado. José Mario Pinto y John Paul Suazo, jugadores del Olimpia a préstamo en la UPN, no jugaron este miércoles en el partido de los Lobos contra el equipo blanco por la cuarta jornada de la pentagonal del Torneo Apertura 2019 de la Liga SalvaVida de Honduras.

En las últimas hora se desató la polémica debido a que el club albo, a través de un directivo, pidió a los jugadores no formar parte del encuentro, avocándose a la famosa 'cláusula del miedo' que ponen los clubes que prestan futbolistas a otros equipos.

La UPN llegó al estadio Nacional sin José Mario Pinto ni John Paul Suazo.

Esta ya conocida cláusula la ha hecho efecto el Olimpia, pues la UPN no podrá contar con los dos jugadores esta noche en el estadio Nacional.

NO LLEGARON AL ESTADIO

La UPN publicó un video en sus redes sociales desde el camerino en el que está el equipo. En las imágenes muestran camiseta por camiseta de los jugadores convocados para dicho compromiso, pero los números de Pinto y Suazo no aparecieron.

En el video no figuraron el número 25 de José Mario Pinto y el 5 de John Paul Suazo. Los futbolistas no llegaron al estadio Nacional. Los Lobos venían contado con los dos jugadores, pero hoy no lo harán.

José Mario Pinto ha sido una de las figuras de la UPN en los últimos partidos.

Dato importante

Cabe destacar que José Mario Pinto su enfrentó al Olimpia en el partido de la segunda vuelta que ganó el equipo blanco por 1-0 en el estadio Nacional. Jugó 69 minutos, mientas que Paul Suazo se quedó en el banco de suplentes.