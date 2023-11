Perros saludables: los mejores consejos para la alimentación canina

Sin embargo, no se trata de darles cualquier cosa, es importante saber que ellos también necesitan una nutrición adecuada para tener una mejor condición física y calidad de vida.

El doctor Barahona indica que no se debe dar huesos grandes a perros pequeños, ya que existe el riesgo de lastimar sus intestinos y esto requeriría una operación de emergencia. “No es tan malo, pero debe ser con mucha precaución, puede darse huesitos a los perros como premio; pero que no sean muy grandes y duros”, agregó.

Desde hace algunos años, la dieta barf (Biologically Appropriate Raw Food, que en español significa “alimentos crudos biológicamente apropiados”) se ha hecho popular en las nuevas generaciones, que prefieren darles alimentos naturales a los perros.

En este sentido, el veterinario Arturo Barahona expone que las dietas barf son dietas crudas que se han puesto de moda, pero no se trata únicamente de dar un pedazo de pollo crudo, insiste en que hay que hacer un balance nutricional.

Este método de alimentación incluye carne fresca, vísceras, verduras, vitaminas y suplementos de minerales. Sin embargo, el especialista destaca la importancia de no hacer estas dietas de manera empírica para no cometer errores: “No es que sea mala, pero hay que asegurarse con los veterinarios de su confianza para no afectar la calidad de vida de sus perros.

Uno de los puntos más importantes que hay que tener en cuenta es la higiene, ya que cuando damos dietas crudas podemos generar algún tipo de problemas de parasitos”.