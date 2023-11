Trucos de maquillaje para darle más volumen a los labios

Prometen unos labios carnosos y envidiables. Se trata de los nuevos “lipsticks” y “glosses” que han invadido el mercado y prometen un volumen nunca antes visto.

Las principales casas de belleza ya cuentan con algún producto de este tipo y los hay con toda clase de beneficios, como elementos nutritivos, aceites suavizantes, colores brillantes y efectos iridiscentes.

“Todos contienen ingredientes que producen en los labios una especie de ‘hinchazón’; de verdad sientes que algo está actuando. E incluso puedes combinar los colores para mejorar su efecto; por ejemplo, al usar un color más claro en el centro del labio inferior”, afirma Beatriz Cisneros, maquillista estrella de MAC.

Los resultados que se obtienen con estos productos varían según la manera de elegirlos y utilizarlos. “Es importante destacar la importancia del color elegido.

Los claros siempre dan un aspecto más prominente que los oscuros. Lo mismo sucede con los acabados brillantes, que dan mayor volumen que los mate”, agrega la experta.

Así que solo falta que selecciones tu favorito, pues ya se consiguen en nuestro país. Consigue unos labios carnosos y sensuales con los siguientes trucos de belleza:

Muchos productos para dar volumen contienen ingredientes como canela, clavo o eucalipto. Su finalidad es irritar ligeramente para brindar un efecto enrojecido e hinchado. Provocan una sensación similar a calor o unos piquetes.

Según el grado de sensibilidad de tu piel, esto te puede resultar divertido o doloroso. Si te lastiman o te causan alergia, no los uses.Y cuando te acabes de aplicar un brillo labial de este tipo no des besos de boca. El producto podría molestar a la otra persona si es muy sensible.

No solo con “lipsticks” especiales se puede lograr un efecto de volumen. Beatriz Cisneros, maquillista sénior de MAC, explica cómo conseguir una boca sexi.

Usa delineador de color natural para definir el contorno de los labios. Después maquille la zona central del labio superior, donde está la “V”. Ahora aplique color de las comisuras al centro.

Terminado esto, realice la misma labor en el labio inferior. Marque la parte media y después parta de las orillas con dirección a este punto. Esta manera de maquillar da a los labios un efecto mucho más redondeado de lo común.

¿El toque final? Aplica “gloss” en el centro de la boca. Este toque de luz brinda una apariencia más llena de inmediato.

Anímate a probar estos consejos para lucir labios sensuales siempre.

