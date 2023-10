Mamografía: todo lo que necesitas saber sobre este examen

El cirujano oncólogo Elder Noguera explica que la edad recomendada para comenzar a practicarse la mamografía es a partir de los 40 años, por el resto de su vida.

No se recomienda mucho en mujeres menores porque no tiene tanta efectividad y no es necesario. En caso de ser más joven y sentir una anomalía, lo ideal es hacer un ultrasonido mamario. Asimismo, el doctor Noguera afirma que las personas que han tenido antecedentes familiares de cáncer, tienen mayor riesgo de padecerlo.

Mientras que las mujeres que han tenido lesiones benignas en la mama, no tienen riesgo, aunque esto depende del tipo de lesión.“Por ejemplo, las hiperplasias ductales son lesiones benignas de alto riesgo, estas sí pueden ser cancerígenas a futuro”, señala.

Es importante saber que si el cáncer de mama es detectado en una etapa que no ha salido de las glándulas mamarias, la paciente tiene un 98% de posibilidades de estar en viva en los próximos cinco años.

