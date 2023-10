Dubis Oviedo representará a Honduras en Uruguay

Lea: Paola Peña: “‘Reto’ cambió mi vida y me ayudó a sanar”

_ “Qué nos pasó” es el tema con el que representa a Honduras. ¿Qué quiere lograr con la canción?

Hacer un llamado al mundo a poder buscar el amor, la paz entre nosotros, que la hemos perdido, donde el odio ha sido el protagonista. Es tiempo de reconocer que nos estamos destruyendo por la venda del odio.

_¿Cómo se ha preparado para representar al país en esta actividad?

Es una preparación en varios aspectos como ser técnico vocal, musical, mental, físico, emocional y vestuario. Estudio diario de la canción, poder indagar un poco más en la canción, ir perfeccionando cada detalle. La parte de interpretación la he preparado con el maestro Damario Reyes, cada consejo me ha ayudado a mejorar la parte escénica, y mi otorrino, la doctora Gabriela Muñoz, me ha ayudado a recuperar mi voz, ya que presentaba algunos problemas de salud con mi garganta. Soy producto de todas esas personas, bandas musicales, con las que he podido compartir, que me han ayudado en mi crecimiento musical, personal, que han aportado con sus consejos y me han dado la oportunidad de desenvolverme en el ámbito musical.

_¿Qué le pide a los hondureños?

Les pido siempre su apoyo, como hasta el momento lo he recibido. Este es un concurso donde también se estará premiando al artista más popular, donde las votaciones estarán abiertas hasta al 28 de octubre en www.festivaldelacancion.com.uy.

De igual manera que puedan acceder a YouTube y apreciar el videoclip de mi canción “Qué nos pasó”, y poder compartir el talento hondureño, no solamente conmigo, sino apoyar de igual forma a cada uno de los artistas que hemos estado trabajando para que nuestra música sea escuchada, apreciada y valorada.

Necesitamos fomentar el apoyo a nosotros mismos. Somos un país que tiene muchísimos talento y el mundo entero debe saberlo y conocerle no solo por cosas negativas, sino por su gente talentosa, luchadora y amable.

