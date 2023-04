Isa Paz: “un milagro de la danza” que rompe límites

“Puede decirse que aplico la medicina deportiva en la práctica y enseñanza de los deportes , no solo para mejorar los performances y el rendimiento, sino como alternativa al manejo de las lesiones . Día tras día me actualizo más en medicina deportiva , en las terapias y tratamientos de lesiones y cómo la metodología del pole , la danza y estos entrenamientos ayudan en la rehabilitación de lesiones”, explica la talentosa hondureña.

Asumí con fe y valentía y me sometí a la intervención. Me recuperé y al cabo de 6 meses pude regresar a bailar y a competir fue considerado un ‘milagro’ de la danza”, contó.

En 2014 sufrí una lesión en el tobillo izquierdo, puso en riesgo no solo mi carrera de la danza , sino también mi vida cotidiana ya que no podía caminar. Mi única opción era someterme a una intervención quirúrgica, pero había temores y dudas de si podía regresar a los escenarios, puesto que ese tipo de lesiones en los bailarines son los que los retiran para siempre.

Pasión. El pole dance es una modalidad de baile que combina las acrobacias en una barra vertical con la danza. Paz lo comenzó a practicar después de una situación personal complicada.

“Bendito sea el día que el pole llegó a mi vida y me enseñó a que tenía que ser fuerte para poder sostenerme. Es un deporte que saca mi mejor versión en cada práctica. Sabía que tendría muchas críticas, tanto buenas como malas, pero al final practicar un deporte como el pole no me quita ninguno de los títulos que tengo y ninguno de los trofeos que he ganado. Este deporte vino a completar mi vida, y cada vez el nivel de exigencia sube para sacar nuestra mejor versión, pero de eso se trata, no busco superar a nadie más, busco superarme a mí misma y eso aplica en todos los aspectos”, detalla la bailarina.

Para Isa es fundamental conocer con mayor cercanía esta disciplina, considera que la danza en el país debe tener más reconocimiento, ya que existe mucho talento y riqueza en este rubro. l arte es un medio de expresión con uno mismo, logrando cambios de una manera sutil y profunda.

“Veo al arte como una colaboración entre Dios y el artista, entre menos hace el artista es mejor. Cada vez que hago arte debo equilibrar el alma, el corazón, el cuerpo, la mente y el espíritu; solo alcanzando ese equilibrio es que puedo hacer arte”, expresó.